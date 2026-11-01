El Consulado General de México en Nueva York alberga una exposición de 35 grabados originales del artista aguascalentense José Guadalupe Posada, organizada en el marco de las celebraciones del Día de Muertos, con el propósito de difundir el patrimonio artístico de Aguascalientes y fortalecer los vínculos culturales con la comunidad mexicana residente en Estados Unidos.

La muestra incluye una impresión original de la célebre Calavera Garbancera, obra que dio origen a la figura de La Catrina, convertida en uno de los símbolos más representativos de las tradiciones mexicanas.

También se exhiben grabados de calaveras, portadas de libros, periódicos y documentos de época que reflejan la visión crítica de Posada sobre la sociedad y su capacidad para retratar escenas cotidianas mediante el arte gráfico.

Las 35 piezas pertenecen a la colección privada de Luis Armando Salazar Mora, quien facilitó las obras para acercar este legado artístico al público neoyorquino y a los mexicanos que radican en aquella ciudad.

La iniciativa es impulsada por el Gobierno del Estado, a través del Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes (IAPEMI), en coordinación con el Consulado General de México en Nueva York, encabezado por Marcos Augusto Bucio Mujica.

La exposición permanecerá abierta hasta este 2 de noviembre, finalizando a las 17:00 horas.

Con esta actividad, Aguascalientes busca proyectar internacionalmente la obra de Posada y mantener vigente su aportación a la identidad cultural mexicana, especialmente entre las nuevas generaciones de migrantes.