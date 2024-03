Ya llevamos casi cuatro semanas de campañas presidenciales y sí han cambiado las cosas respecto al 2023, así como en enero y febrero de este año. Ya hay más claridad, más agresividad y más asertividad en lo que cada uno propone. Claramente, Claudia Sheinbaum ha sido más asertiva al decir que busca la continuidad y ha afirmado que las cosas no están tan mal, que las cosas van bien y que ella es la continuación de López Obrador. Ha quedado muy claro el tema de la continuidad. Es lo que ofrece ella. Incluso llama la atención la claridad y énfasis que ha puesto en el plan C de López Obrador. Es decir, cuando López Obrador presentó el 5 de febrero el plan para cambiar la constitución y modificar la composición de la Corte, la reforma electoral del INE y otras cosas que preocupan mucho porque podrían romper el sistema de pesos y contrapesos. Sheinbaum ha salido a defender la propuesta y lo ha repetido incluso en spots de los partidos que la postulan. Por lo tanto, queda muy claro lo que ella propone: la continuidad sin matices.

En el caso de Xóchitl Gálvez, lo que queda claro es que ella ofrece cambios y ha dicho que va a continuar los programas sociales, pero va a privilegiar la seguridad y es claramente una postura de indignación frente al statu quo.

Hemos visto cómo cada quien ya está haciendo sus propuestas. Claudia Sheinbaum ya presentó su propuesta de materia energética. Xóchitl Gálvez la hizo en materia de seguridad -con eso empezó su campaña-. El caso de Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, es un candidato marginal. MC ha venido jugando desde hace un año a ser opositor de la oposición, pensando que así van a desbarrancar a Xóchitl del segundo lugar para ellos ponerse ahí. Eso será muy difícil que suceda. Álvarez Máynez se va a quedar como un candidato casi testimonial, que será irrelevante en el conjunto. Si gana 4 o 6 puntos, en una elección cerrada son muchos. Si la elección no se cierra, serían irrelevantes. Además, Movimiento Ciudadano está peleando por conservar sus prerrogativas como partido político para seguir recibiendo el financiamiento que recibe de manera oficial por haber obtenido un número de votos. No es lo mismo tener 6 o 7 por ciento de votos -que es lo que ahora tiene-, que sacar el 3 por ciento –o menos– pues perderían el registro a nivel nacional. Aunque en el caso de MC se puede decir que está jugando de esquirol, o eso es lo que mucha gente piensa –sea cierto o no–. Lo anterior tanto en la campaña presidencial como en la CDMX. Pero el tema de MC es que el 6 o 7 por ciento que han logrado en las últimas elecciones se podría caer a 4 o 3 por ciento. Creemos que para MC estratégica y electoralmente lo mejor que pudo haber hecho era aliarse y después de las elecciones separarse. Aliarse con los otros partidos de oposición -PAN, PRI, PRD- hubiese significado para ellos más votos y más diputados. En Nuevo León hubiera logrado un gobierno más fuerte. Ahorita lo que Samuel García enfrenta es que su esposa pierda Monterrey y corre el riesgo de perder la mayoría en el congreso local y tener una segunda mitad de sexenio difícil. Eso no hubiera ocurrido si hubieran ido en alianza. Esta elección es de solo dos candidatas principalmente y así se va a mantener y se va a ir clarificando conforme pasen las siguientes semanas.

Hace 18 años fue cuando la tendencia empezó a cambiar en 2006. En esta época, López Obrador iba arriba por más o menos 8 puntos en las encuestas. Acabó empatado y perdió López Obrador. Actualmente, Claudia Sheinbaum va arriba con una distancia importante y, viendo las encuestas, observamos que el rango de diferencia entre la de menor diferencia y la de mayor diferencia va desde algunas que traen 7 puntos hasta otras que traen 30. Aunque la impresión que tenemos es que la diferencia debe andar entre 13 o 14 puntos el día de hoy a favor de Claudia Sheinbaum. Debemos recordar que en las últimas cuatro elecciones presidenciales los movimientos han sido significativos. En la campaña de Labastida – Fox en el 2000, Labastida iba arriba por 12 puntos y Fox acabó ganando por 7 puntos. En el 2012, Peña iba arriba entre 15 y 18 puntos y acabó ganando por 7 puntos. En el 2018, a estas alturas, López Obrador iba arriba por unos 6 o 7 puntos y acabó ganando por ¡25! Con lo anterior, vemos que sí hubo movimientos significativos. ¿Los habrá en esta ocasión? No sabemos. Aunque es más lógico que la diferencia se cierre a que se mantenga igual. Por una razón lógica, Claudia está tan alta que difícilmente vemos que pueda crecer más, pues comúnmente lo que ocurre es que bajan y eso dependerá de la campaña de Xóchitl, de su profesionalismo, su eficacia, su astucia. Intuitivamente, le podríamos decir que es más probable que el margen se cierre a que el margen se mantenga abierto como está. Esto comenzará a ser una carrera parejera que causará mucho nerviosismo entre las huestes morenistas, que ahorita se sienten seguros. No hay que olvidar que caballo — en este caso, yegua — que alcanza… ¡Gana!

TROMPO A LA UÑA

Hace unas tres semanas, llegaron a la casa de mi madre unos emisarios del INE para llevarle una notificación en donde le avisaban que había sido elegida para ser funcionaria de casilla el próximo 2 de junio. Mi mamá tiene 86 años, problemas severos de audición y de movilidad. A pesar de ello, los enviados del INE le dijeron que tenía que asistir a las pláticas previas a la elección y el 2 de junio, desde antes de las 8 de la mañana, acudir a la casilla. O que fuera a las oficinas del INE para ver si podía arreglar no asistir a su encomienda el 2 de junio por los motivos antes expuestos. Es increíble ese proceder, pues con el simple hecho de ser una persona de esa edad es motivo suficiente para ni siquiera tomarla en cuenta. Sin embargo, ese es el criterio de las autoridades electorales: ¡Todos parejos! Independientemente de la edad y sin importar problemas de salud. Con ese criterio se manejan las autoridades electorales. Esperaremos la sanción correspondiente por no haberse presentado al llamado del INE.