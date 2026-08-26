Staff Agencia Reforma

CDMX.- La Captura, sobre los policías que detuvieron a Joaquín «El Chapo» Guzmán en 2016, tuvo el debut más exitoso del año como película en habla no inglesa más exitosa en Netflix.

De acuerdo con la plataforma, el thriller mexicano de Chava Cartas contó con 18 millones de vistas en sus primeros siete días.

Protagonizada por Alfonso Herrera, Noé Hernández y Héctor Kotsifakis, fue parte, durante ese periodo, del top 10 de largometrajes en más de 90 países.

La producción forma parte del proyecto fílmico de Cartas de ensalzar a mexicanos valientes y valiosos.