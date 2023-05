Un joven que resultó gravemente herido al caer de la motocicleta que tripulaba no logró sobrevivir, y finalmente murió en el transcurso del domingo por la noche mientras se encontraba recibiendo atención médica en el HGZ No. 3 del IMSS en el municipio de Jesús María.

El ahora occiso fue identificado como Juan Carlos, de 19 años, quien vivía en el municipio de Asientos.

La Fiscalía General del Estado recibió el reporte sobre el fallecimiento de este joven, por lo que se trasladaron al mencionado nosocomio para realizar las diligencias correspondientes, los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, el personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales.

Se estableció que Juan Carlos sufrió un accidente el pasado sábado a las 02:15 horas, en la calle José Ma. Morelos y casi esquina con la calle Francisco I. Madero, frente al Auditorio Municipal en la Zona Centro de Real de Asientos.

Al lugar del accidente acudieron policías preventivos de Asientos y policías estatales, además de la ambulancia ECO-332 del ISSEA, a bordo de la cual el paciente fue trasladado al HGZ No. 3 del IMSS para recibir atención médica, aunque finalmente murió el domingo por la noche a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo.

Se estableció que al momento del accidente, Juan Carlos tripulaba una motocicleta marca Vento, color negro con rojo y con placas de circulación de Aguascalientes.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por agentes del Grupo Homicidios de la PDI, el joven Juan Carlos se desplazaba a exceso de velocidad por la calle José María Morelos, cuando al pasar frente al Auditorio Municipal de Real de Asientos, la motocicleta se derrapó debido al piso mojado por la lluvia que había caído.

Debido a que no llevaba puesto el casco de protección, el joven motociclista se golpeó la cabeza contra el suelo, provocándose un traumatismo craneoencefálico severo que a la postre le costó la vida.