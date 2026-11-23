Como muchos ya se habrán enterado, una serie de escándalos de corrupción han azotado contra la dirigencia del Instituto Nacional Electoral o INE, por lo cual quisiera aprovechar para señalar la gravedad que estas acusaciones han tenido, así como la razón por la que han causado tanto revuelo entre la población.

Ahora, el INE no es una institución como cualquier otra de la administración pública federal, sino que es un organismo de suma importancia, ya que es el encargado de organizar y velar por el correcto desarrollo de los procesos electorales en el país.

Verán, antes de que existiera este organismo, las elecciones en México eran organizadas por el Instituto Federal Electoral, o IFE, el cual adquirió su propia autonomía en 1996, al señalar que su dirección estaría a cargo de un Consejo General, haciendo a un lado la presencia del Ejecutivo.

Las reformas en materia electoral se dieron de manera consecutiva, siendo en 2014 cuando se adquiere una independencia plena al cambiar su naturaleza jurídica y obtener la calidad de organismo constitucional autónomo, es decir, una institución reconocida expresamente en la Constitución, la cual tenía su propio presupuesto y, además, podía tomar sus propias decisiones sin tener que responder directamente a los tres poderes federales.

La idea detrás de estos cambios era precisamente que fuera un ente imparcial el que tuviera la responsabilidad de encargarse de las elecciones, buscando de esa manera no favorecer a ningún partido político, garantizando así transparencia y alineamiento con el Estado de derecho.

Esta configuración permaneció sin muchos cambios y, en general, fue bien vista por parte de la ciudadanía, cuyos integrantes incluso llegaron a manifestarse en favor de la salvaguarda de la autonomía de este instituto durante la elección federal de 2024.

Sin embargo, ya en este punto muchos empezaron a cuestionar su imparcialidad, acusando a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, de favorecer a Morena y a los partidos con los que tenía alianza política (la Cuarta Transformación).

Estas acusaciones solo fueron aumentando cuando, tras su victoria en el proceso electoral, los legisladores de la Cuarta Transformación le otorgaron nuevas facultades a la presidenta de la institución que incluían, pero no se limitaban a, poder nombrar directivos sin tener que pedir permiso a los demás consejeros.

Mas la gota que derramó el vaso no llegó sino hasta 2026, cuando diversos periodistas y legisladores de oposición presentaron acusaciones por corrupción y desvío de fondos contra Guadalupe Taddei.

Esta situación se convirtió en un escándalo nacional, por lo que la Auditoría Superior de la Federación inició investigaciones contra el INE, así como contra otros Organismos Públicos Locales Electorales, las cuales derivaron en que había irregularidades en las contrataciones por varios miles de millones de pesos.

Ante esta situación, Guadalupe Taddei, junto con varias decenas de personas, renunciaron a las posiciones que tenían en el Instituto.

Entonces, toda esta situación ha causado mucho revuelo no solo por el escándalo de corrupción en sí mismo, sino porque proviene de lo que se suponía era una de las instituciones más importantes en México, la cual el próximo año todavía tiene la tarea de organizar las elecciones en varios estados, así como en el Congreso federal.

Asimismo, líderes de oposición han acusado a la Cuarta Transformación de ser responsable por el mal manejo de recursos que presuntamente se realizó tanto por la presidenta del INE como por su gente, mientras que algunos de estos se han deslindado de toda responsabilidad y vínculo con Guadalupe Taddei.

Pero díganme, ¿ustedes qué opinan? Pueden mandarme sus comentarios y preguntas a mi correo electrónico: r.a.morenomx@gmail.com.