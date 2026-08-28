El envejecimiento de la población en Aguascalientes comienza a representar nuevos desafíos para la salud pública, la atención médica y el cuidado familiar, advirtió Jorge Gómez Hernández, presidente de la Asociación de Gerontología y Geriatría, al señalar que actualmente alrededor del 10% de los habitantes del estado son adultos mayores.

En el marco del Día del Abuelo, que se conmemora este 28 de agosto, el especialista indicó que esta proporción continuará aumentando durante los próximos años, por lo que consideró necesario fortalecer la prevención de enfermedades y fomentar desde edades tempranas una cultura del envejecimiento saludable. Explicó que uno de los principales objetivos de la gerontología y la geriatría es promover estilos de vida saludables para reducir la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas, principalmente diabetes mellitus e hipertensión arterial, padecimientos frecuentes entre las personas que reciben atención geriátrica.

Otro motivo de preocupación es el incremento de casos de demencia observado después de la pandemia de COVID-19. Sostuvo que se ha registrado un repunte importante de estos trastornos, por lo que consideró indispensable fortalecer la detección oportuna y la atención médica especializada. Entre otros problemas frecuentes mencionó la inmovilidad y las caídas recurrentes, que pueden provocar fracturas y largos periodos de postración.

Ante esta situación, destacó la necesidad de fortalecer programas preventivos, actividades físicas y acciones de rehabilitación que permitan conservar la movilidad y estabilidad, además de reducir riesgos y complicaciones médicas. Asimismo, consideró fundamental generar mayor conciencia sobre el envejecimiento poblacional y capacitar tanto a profesionales de la salud como a la ciudadanía para mejorar la atención y el acompañamiento de este sector.