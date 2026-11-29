La historia del derecho administrativo es, en buena medida, la historia de los esfuerzos por someter el ejercicio del poder público al derecho, cuyo desarrollo como disciplina jurídica encuentra uno de sus momentos decisivos en las transformaciones políticas e institucionales de finales del siglo XVIII, particularmente con la Revolución francesa.

Es decir, se trataba de superar una organización política en la que el ejercicio del poder dependía fundamentalmente de la voluntad del gobernante, para construir instituciones sujetas a normas jurídicas y mecanismos de control, sustentadas en la división de poderes y el principio de legalidad.

En este contexto, recuerdo una expresión que escuché de Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, quien se refirió al derecho administrativo como “un contrapeso jurídico al ejercicio del poder público”, reflexión que sintetiza con claridad la función histórica y constitucional de nuestra disciplina.

La evolución de la justicia administrativa, desde los modelos de justicia retenida hacia formas de justicia delegada y, posteriormente, hacia sistemas de control jurisdiccional independientes, representó un avance fundamental en la consolidación de los mecanismos de control del poder público y en la protección de los derechos de los particulares.

Durante mucho tiempo, uno de los mayores logros del derecho administrativo consistió en someter el poder a la ley; sin embargo, hoy debemos avanzar hacia una exigencia adicional, es decir, que la actuación de las instituciones públicas, además de legal, sea eficaz, razonable y verdaderamente útil para la sociedad.

En nuestro ámbito local, el artículo 11 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes establece que la actuación administrativa debe desarrollarse conforme a los principios de economía, audiencia, celeridad, eficiencia, legalidad, publicidad y buena fe.

Estos principios constituyen parámetros jurídicos que orientan y rigen la actuación cotidiana de las autoridades, desde la recepción de una solicitud hasta la emisión y ejecución de una resolución administrativa.

Por su parte, el artículo 6.º del mismo ordenamiento dispone que los actos administrativos serán válidos mientras su invalidez no sea declarada por la autoridad competente. Este principio de presunción de validez cumple una función importante para la continuidad y eficacia de la actuación administrativa, pero tampoco exime a las autoridades de cumplir los requisitos legales de los actos administrativos.

Si bien es cierto que la fundamentación y motivación que exige el artículo 16 constitucional constituyen garantías esenciales frente al ejercicio del poder público, también es cierto que la buena administración demanda procedimientos oportunos, decisiones razonables, servicios eficientes y una actuación institucional que conozca y atienda los verdaderos y reales problemas de las personas.

Una administración que obliga al ciudadano a recorrer distintas oficinas para obtener una respuesta, que prolonga injustificadamente sus procedimientos o que impone obstáculos burocráticos innecesarios difícilmente puede considerarse una buena administración, aun cuando sus actuaciones conserven formalmente una presunción de validez o cumplan en buena medida los requisitos de fundamentación y motivación.

La buena administración comprende también al legislador, encargado de establecer el marco jurídico de la actuación pública; a los órganos jurisdiccionales, responsables de garantizar su sometimiento al derecho; y a todas las instituciones que, desde sus respectivas competencias, tienen el deber de servir a la sociedad.

Esta evolución del derecho administrativo será objeto de reflexión en el Cuarto Foro Internacional de Derecho Administrativo y Buena Administración, que celebraremos el próximo 2 de diciembre en la Universidad Panamericana, campus Aguascalientes, con la participación de destacados juristas nacionales e internacionales.

De esta manera, podemos decir que el verdadero sentido del derecho administrativo no está solo en la aplicación de la ley, sino en la manera en que se aplica y en las personas a quienes protege.