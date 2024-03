Lorena Corpus Agencia Reforma

MONTERREY, NL. -Con una actitud positiva y demostrando ese poder que tiene cuando sube al escenario, pero ahora ante la vida, Lolita Cortés habló de la próxima cirugía a la que se someterá como parte del tratamiento médico que sigue luego de que le detectaron cáncer de mama.

«La cirugía la teníamos para el 23 de abril, pero porque se complicaron las cosas la tenemos que hacer la semana que entra», informó Lolita, de 53 años.

«Eso me da mucho gusto porque así yo voy a poder estar en la final del programa La Más Draga», agregó la actriz y cantante, quien participa como jueza en la temporada siete de esta emisión que será estrenada el 19 de marzo en YouTube.

Fue en noviembre pasado cuando la actriz fue sometida a una doble mastectomía.

«Me pusieron los expansores, ahora ya tienen que quitar los expansores. Están checando ahí un ganglio que nos está dando lata. Me hicieron ya todo el examen hormonal, y afortunadamente todas mis hormonas y mi matriz están muy bien. El cáncer no llegó allá, y ahora es nada más quitar los expansores lo antes posible», indicó.

Serán cinco años de remisión tomando diariamente un medicamento.

«Obviamente, me están checando cada tres meses para darse cuenta que el cáncer no regrese, y que, si regresa, poder quitar cualquier órgano que nos pueda estar dando lata», agregó.