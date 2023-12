El Bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (BACHUAA) es una de las instituciones educativas de nivel medio más importantes en nuestra entidad. Sus aulas han albergado a muchísimas generaciones durante décadas, siendo incluso un punto de encuentro generacional entre quienes fueron estudiantes alguna vez y ahora son docentes, así como también el lugar donde muchos conocimos a los que ahora son nuestros mejores amigos. Sin duda alguna, BACHUAA tiene una importancia histórica enorme en la sociedad hidrocálida y, a la fecha, sigue siendo una de las preparatorias con mayor número de estudiantes. Por ello, hablar de su ampliación me evoca un sesgo que no sería justo ocultar, dado que es un sitio donde viví los mejores años de mi vida (hasta ahora); sin embargo, ilustraré desde una experiencia personal la importancia de la ampliación de la oferta educativa de este centro y por qué la construcción del nuevo plantel en el municipio de Rincón de Romos es una excelente noticia para las y los estudiantes de nuestro Estado.

En la última sesión extraordinaria del Consejo Universitario, celebrada el 24 de noviembre de este año, las y los integrantes del consejo impulsaron la creación de un nuevo plantel de BACHUAA en el municipio de Rincón de Romos, ampliando la oferta educativa de la universidad más allá del municipio capital. Esta decisión implica abrirle las puertas, en su primera etapa, a 700 estudiantes de nuevo ingreso, aumentando su capacidad conforme avanza el proyecto de construcción del campus (el cual inicia el próximo año). El objetivo es garantizar un incremento de 2 mil 100 estudiantes (que se sumarán a los 3 mil 586 alumnos que, según las últimas cifras del Departamento de Estadística Institucional de la Dirección General de Planeación y Desarrollo de la UAA para el año 2022). La UAA se caracteriza por ofertar una educación de calidad que ha permeado a lo largo de décadas, siendo el alma máter de cientos de miles de estudiantes e impulsando el desarrollo continuo de nuestro estado en las diferentes áreas a las cuales hemos decidido integrarnos a lo largo de nuestra vida.

Hace diez años apliqué para ingresar a la prepa y logré ingresar al Plantel Oriente (cuando éste apenas tenía dos años desde su fundación). Fue gracias a esa primera ampliación del Centro de Educación Media que tuve la oportunidad de estudiar en Bachuaa, dado que el plantel central (conocido popularmente como “petróleos”), tuvo una alta demanda que durante algunos años no logró satisfacer debido a que la capacidad de las instalaciones era limitada (gran parte, debido al crecimiento poblacional de Aguascalientes a lo largo de las últimas décadas). Al igual que muchas y muchos alumnos, entré a la prepa algo consternado, dado que el lugar (físicamente) que yo me imaginaba de la escuela era distinto a lo que tenía en mente. Sin embargo, con cada semestre que terminaba, me daba cuenta de que era una institución enorme, más allá del plantel, ya que tuve la oportunidad de ir a deportes a las instalaciones de la universidad o inscribirme a los cursos de artes en la antigua secundaria de la UAA, así como también, participar en múltiples eventos que se celebraban en ciudad universitaria. El último año de mi preparatoria lo cursé en el plantel central, donde también me percaté de que las dinámicas eran casi idénticas, e incluso las y los estudiantes seguían siendo tan diversos entre sí, que era difícil notar alguna diferencia.

Por ello, me emociona saber que más estudiantes podrán vivir esta experiencia que, para mí, fue crucial para mi desarrollo académico y personal. Celebro con mucho entusiasmo la decisión del Consejo Universitario de ampliar la capacidad de la educación media y llevarla más allá de nuestro municipio, permitiéndole próximamente a cientos (y después) miles de estudiantes tener una educación de calidad y un ambiente institucional incomparable. Se lumen proferre.