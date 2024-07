Víctor Hugo Granados Zapata

Con el paso de los meses, se respira un aire de incertidumbre y se siente la intranquilidad en el sector jurídico del país. Más allá de lo ya comentado con relación a la reforma judicial de Morena y la (casi) inminente elección de juezas y jueces mediante voto popular, la agenda de justicia sigue pendiente y no se ha atendido en lo absoluto. Estos ejercicios de centralidad y músculo político traen consigo muchas inquietudes en el quehacer cotidiano de los juzgados y tribunales, así como de las y los litigantes, y lo más importante, de los usuarios (víctimas, imputados, trabajadores, familias, niñas, niños, adolescentes, etc.). ¿Cuáles son estas inquietudes que no se están abordando con la reforma judicial? ¿Qué se requiere para atenderlas?

Es curioso ver cómo se plantean reformas y cambios en el ámbito judicial y nunca se habla del ajuste presupuestario que implican dichas modificaciones. Se tiene esta idea generalizada de que, por arte de magia, al reformar la constitución, todas las adiciones se materializarán y que no es necesario efectuar un análisis presupuestario para determinar su viabilidad. Lo anterior aplica para todos los ámbitos que integran la agenda pública nacional o estatal (economía, seguridad, pobreza, agua, etc.); sin embargo, al hacer modificaciones a los procedimientos jurídicos, el reajuste presupuestario es vital para garantizar la efectividad del acceso a la justicia.

Existe una tendencia a centralizar la regulación de los procedimientos (en las diferentes materias) y adoptarlos o armonizarlos con los sistemas de oralidad. Por ejemplo, en el año 2008 se reformó el sistema penal, transformándolo en el «sistema penal acusatorio», donde impera la oralidad en todas las etapas del proceso. Estos cambios tardaron casi 8 años en darse de forma plena, lo que conllevó a derogar las legislaciones procesales locales de las entidades y seguir el Código Nacional de Procedimientos Penales (publicado hace diez años). Pero ¿qué implicaciones tuvieron estos cambios? Evidentemente, fue necesario construir salas de audiencias de oralidad, que estas contaran con sistemas de audio y video que permitieran grabar y dejar constancia de dichas audiencias, salas especiales para testigos protegidos o en situación de vulnerabilidad, etc.; esto, aunado a capacitaciones constantes para todas y todos los funcionarios de los poderes judiciales locales sobre dicho sistema. ¿De dónde brotó el presupuesto para garantizar dichos cambios? Del erario de los estados y, particularmente, de los poderes judiciales locales.

A diferencia de otras dependencias gubernamentales o instituciones públicas, los poderes judiciales locales no cuentan con los recursos económicos y de personal que dispone, por ejemplo, la SEP o las instituciones/secretarías educativas de los estados, dependiendo principalmente de la disposición que se reciba de los congresos locales y los proyectos de egresos de las entidades (proyectadas, en un inicio, por el gobierno del estado a través de la Secretaría de Finanzas). Por lo tanto, al efectuarse estas reformas, a pesar de que exista una obligación expresa de acatar y trasladar estos procedimientos a las nuevas directrices nacionales, la materialización depende, en mayor medida, de factores externos a los poderes judiciales locales y esto, evidentemente, impacta el acceso y la impartición de justicia.

Actualmente, con la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, no solo se busca generar los mismos cambios que se efectuaron en materia penal (obviamente, con las etapas procesales correspondientes a la naturaleza de ambas materias), sino también se plantea la digitalización de los expedientes y el traslado optativo del proceso en línea mediante acuerdo de las partes, así como el uso del expediente digital, la firma electrónica y el uso de blockchain para salvaguardar la información de los usuarios de la justicia digital (artículos 935, 938, 939, 947, 948, 964 fracciones I y II CNPCF).

¿Los poderes judiciales cuentan con el presupuesto suficiente para construir nuevas salas de juicios orales? ¿Tienen la infraestructura suficiente para satisfacer la demanda de usuarios bajo las nuevas modalidades? ¿Poseen recursos suficientes para asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas de justicia digital? (Lo anterior, sin ahondar en la implementación de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y la necesidad de ampliar los Centros de Mediación y Conciliación públicos en las entidades federativas).

Las reformas jurídicas procesales tienen un impacto severo en las finanzas de los tribunales y juzgados locales, algo que va más allá de los nombramientos de nuevos jueces y juezas, etc., y que tienen una relación más íntima con el acceso a la justicia (y que no se puede someter a consulta su viabilidad).

Desafortunadamente, el partido oficialista y su mayoría casi absoluta en ambas cámaras del Congreso de la Unión no les interesa apoyar a las entidades en la materialización del acceso a la justicia; por el contrario, se concentran en los nombramientos para ampliar su influencia política, lucrando con el acceso a la justicia, cuando en realidad dicho tema está en el sótano de sus prioridades.

Tal y como lo señaló Michel Rocard, ex primer ministro de Francia, “Presupuestar es gobernar”; el abandono o indiferencia presupuestal a los poderes judiciales de las entidades federativas va a ampliar la deuda nacional e histórica que se tiene con la justicia local, así como también el acceso a la misma será cada vez más distante. Una reforma judicial carente de visión jurídica realista y local no servirá absolutamente de nada.