La AF defenderá los fideicomisos

Leticia Acuña Medina El Heraldo

Los fideicomisos no pueden desaparecer de un plumazo, sería un fuerte golpe para la ciencia, salud, deporte, cultura y medio ambiente, como la atención de desastres naturales, entre otros programas sustantivos; los diputados federales deben reaccionar porque está en juego la estabilidad y futuro del país.

Tras observar lo anterior, el gobernador Martín Orozco Sandoval, destacó que en la reunión del próximo lunes de la Alianza Federalista en nuestra entidad, se enfocará en la propuesta de acciones jurídicas que permitan la defensa de los fideicomisos.

Dijo que en el caso particular de Aguascalientes, la extinción de fondo Conacyt, representa 220 millones de pesos y afecta significativamente el desarrollo de la educación, ciencia y tecnología; se dañarían ocho instituciones que abonan a la competitividad de nuestro estado.

En este encuentro se espera la asistencia de técnicos jurídicos de las entidades; urge establecer una postura clara, ya que si le eliminan los recursos de esos 109 fondos y fideicomisos, deben plantearse otras alternativas.

No pueden desaparecer de la nada, recursos que eran destinados para temas de gran relevancia como la salud, la educación o la atención de desastres naturales.

Los fideicomisos fueron creados con una meta específica, y su extinción representa un duro revés para diferentes sectores; el mandatario confió en que el Senado frene tal atropello de la Cámara de Diputados.

Hizo hincapié en que se buscarán acciones de la Alianza para una mejor distribución del presupuesto 2021, pues tan sólo en el caso de Aguascalientes se estima una disminución de 1,100 millones de pesos, de acuerdo a la propuesta de la Federación.