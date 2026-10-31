En México, el término “administración de justicia” se acuña a los procesos jurisdiccionales, mediante los cuales las y los jueces, magistrados y ministros conducen un procedimiento judicial y dictan una sentencia. Por ello, los debates relacionados a los poderes judiciales (Federal y Estatales) suelen encaminarse hacia decisiones particulares y su relevancia en política o coyuntura; o bien, con la reforma judicial de 2024, se cuestionan los perfiles que rodean las elecciones de las y los candidatos. Ambos enfoques son sumamente necesarios para la vida democrática del país y permiten la expansión de la cultura jurídica, sin embargo, opaca una discusión igualmente importante y que vale la poner sobre la mesa: la administración judicial.

Por ejemplo, actualmente se discute en los medios de comunicación locales la decisión que tomó el pasado jueves el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que sobreseyó la acción de inconstitucionalidad interpuesta en contra del decreto mediante el cual el Congreso del Estado promulgó la creación del nuevo municipio de Villa Juárez. El análisis general se encamina concentra en la coyuntura política, es decir, discutir si hubo “conversaciones” de por medio que influyeron en la decisión de las y los ministros, sin abordar los criterios jurídicos empleados para arribar al fallo correspondiente. Y, en esta dinámica, se difuminan debates en torno a la gestión judicial en el país y, quedan aún más relegadas las cuestiones relativas a los poderes judiciales locales.

Los orígenes de la dicotomía entre la“administración” y la “jurisdicción” como materias aisladas, emergieronen México, propiamente, con la división de poderes. Fue particularmente en la Constitución de 1824 cuando se gestó la separación de poderes, consolidándose hasta la Constitución de 1856 con más contrapesos institucionales como el juicio de amparo, etc. El Doctor Omar Guerrero señalaba, hace ya casi 30 años, que:

Para asegurar la aplicación de los principios del Estado de derecho se tenía que separar a la jurisdicción y la administración, pero la tarea no fue sencilla aunque solamente se visualizara desde el aspecto organizativo y funcional, porque el proceso de implementación jurisdiccional-administrativo estaba enraizado tanto en un comportamiento burocrático ancestral, como en el modus operandi de los cuerpos administrativos y judiciales de larga existencia.

Fue así como el término “administración” en los análisis sobre la justicia en México quedó relegado y, por consiguiente, también las distintas formas de estudiar y profundizar en los mecanismos de acceso a la justicia. En Estados Unidos, por ejemplo, se estudia a la “administración de justicia” con diferentes enfoques, sobre todo analizando cuantitativamente las tendencias en que resuelvan las y los jueces de diferentes condados, tomando en cuenta el sentido de sus fallos si son “activistas-progresistas” o “conservadores”. Este análisis le permite tanto a la academia como al resto de la comunidad tener un panorama más amplio sobre cómo funciona su sistema judicial, más allá de criterios individuales o casos aislados. Evidentemente, no podemos comparar lisa y llanamente el sistema judicial mexicano con el estadounidense, partiendo de que derivan de dos familias jurídicas distintas, resaltando únicamente que las y los jueces norteamericanos tienen mayor libertad de interpretar las leyes (y la sujeción a jurados). Sin embargo, en México podríamos repensar el análisis e investigación judicial hacia este entorno, tomando en cuenta las tendencias de las decisiones en las diferentes regiones del país y, por consiguiente, entender cómo está operando actualmente los poderes judiciales en toda la república.

Aleister Montfort, científico de datos del Banco Mundial, ha realizado una investigación sobre las decisiones de la SCJN durante las últimas tres décadas. Este estudio se basa en las decisiones del Pleno y sus extintas Salas, partiendo de cuántos asuntos resolvió en las diferentes materias y cuántas de ellas también fueron por amparos en revisión, acciones de inconstitucionalidad, controversias, etc. En su segunda entrega, publicada por el portal Nexos, refiere lo siguiente:

En conjunto hay tres movimientos: coyunturas específicas -el conflicto magisterial de 2015, los ciclos electorales y los picos de competencia municipal-; tendencias políticas de largo plazo en materia fiscal y derechos humanos; y, desde 2025, la llegada al Pleno de asuntos civiles, administrativos, penales y laborales antes resueltos por las Salas. La distinción explica por qué el Pleno parece haberse expandido hacia muchos frentes, aunque en realidad buena parte de esa expansión refleja una redistribución del trabajo, no necesariamente más conflicto constitucional. La siguiente pregunta es cuánto pesa esta carga heredada dentro de todo lo que hoy vota el Pleno.

Esta precisión permite, bajo diferentes enfoques, evaluar la efectividad del nuevo sistema judicial en México, y simultáneamente nos arroja una metodología para recopilar datos, procesarlos bajo este enfoque y evaluar los sistemas judiciales locales. Lo anterior, bajo diferentes ópticas, por ejemplo, plantearnos si los procedimientos de oralidad penal (y próximamente civil y familiar) son eficaces en función del número de salidas alternas y sentencias, o bien, si se deben ampliar el número de juzgados o de personal administrativo que integran dichas instituciones para abatir rezagos, etc. Finalmente, el propósito de hacer hincapié en la “administración judicial” es para contribuir a la mejora del sistema judicial mexicano, así como establecer rutas de acción (políticas públicas, programas internos basados en resultados, etc.), cambios legislativos y mecanismos efectivos de colaboración interinstitucional, buscando así una mejor administración de justicia en todo el país.