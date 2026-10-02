María “N” fue vinculada a proceso por su probable participación en el delito de Robo Calificado, luego de que presuntamente sustrajera diversos artículos de belleza de una tienda ubicada en el fraccionamiento Barandales de San José.

Los hechos se remontan al 27 de marzo de 2026. De acuerdo con los datos de prueba, la mujer habría ingresado al establecimiento localizado sobre Avenida Siglo XXI, donde presuntamente tomó varios productos y los ocultó dentro de su bolsa de mano.

Posteriormente habría cruzado la línea de cajas sin pagar la mercancía.

Tras la denuncia presentada por el representante legal de la empresa, el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación y obtuvo una orden de aprehensión contra María “N”.

Agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal la localizaron posteriormente en el cruce de Avenida Aguascalientes Sur y Chichen Itzá, en el fraccionamiento La Terraza, donde cumplimentaron el mandamiento judicial.

En audiencia inicial, un Juez de Control resolvió vincularla a proceso y le impuso como medidas cautelares la presentación periódica ante la autoridad, la prohibición de salir del país, así como restricciones para acudir a determinados lugares y acercarse o comunicarse con determinadas personas.

La investigación complementaria tendrá un plazo de un mes.