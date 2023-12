Otto Granados Roldán

El pasado 29 de noviembre murió Henry Kissinger, el gran arquitecto de la política exterior de los Estados Unidos -y en buena medida de la política internacional global, durante la segunda mitad del siglo pasado- y conviene recordarlo en el contexto de una quizá hoy olvidada visita que hizo a Aguascalientes en los años noventa para hablar del Tratado de Libre Comercio con EEUU y Canadá (TLCAN). Vale la pena porque en política los grandes cambios se alcanzan con decisiones basadas en la experiencia, el buen juicio, la intuición fina, una adecuada gestión del riesgo, conocimiento, información y la comprensión de la historia. “En la historia están todos los secretos del arte de gobernar”, decía Churchill. A eso vino HK, a compartir ideas, reflexiones e información.

En 1992, cuando empezó mi gobierno, Aguascalientes era un estado pequeño, ordenado, urbano y razonablemente eficiente. Las relaciones con los empresarios locales en esos años estuvieron definidas por varios factores que en distintas formas estaban interconectados. Por una parte, era un colectivo muy heterogéneo: desde los comerciantes tradicionales hasta los inversionistas extranjeros, pasando por empresas grandes, en aquel tiempo con muchos problemas por exceso de apalancamiento crediticio, mala gestión, falta de agilidad para reaccionar ante los cambios del mercado y por pertenecer a sectores que ya venían de salida, o bien las empresas igualmente grandes pero que ya pintaban para ser sumamente exitosas en el nuevo contexto económico nacional e internacional que surgió a partir de los años noventa.

Cada rama industrial era muy distinta en diversos sentidos. Yo visitaba sus plantas, conversaba con ellos, observaba sus cifras y procesos, conocía sus estrategias, y eran mundos notablemente disímiles entre sí pero, en conjunto, simbolizaban la transición -de la que el TLCAN era emblemática en ese momento- entre una economía que no terminaba de morir hacia otra que apenas empezaba a nacer. Lo cierto es que, cuando arrancó mi gobierno, ya estaba en marcha el cambio más profundo en la estructura económica y del mercado mexicano en décadas, lo cual ayudó poderosamente al despegue de Aguascalientes, y el de otros ocho o diez estados, en los siguientes años.

Por consecuencia, el Gobierno Estatal tuvo que reconocer esa realidad y actuar dentro de ella tratando de promover en los actores económicos una interpretación correcta, una especie de pedagogía acerca de los cambios que estaban ocurriendo en México y en el mundo, y una genuina modernización empresarial, asignatura pendiente a mi juicio, en un sentido integral, en el caso de Aguascalientes.

Para empezar, las condiciones nacionales de los años sesenta, la estructura económica cerrada y las relaciones con los gobiernos estatales de la época, facilitaron el surgimiento de una decena de nombres y familias que empezaron a tener éxito económico, pero que, en la práctica, inhibieron la formación de una clase empresarial propiamente aguascalentense —moderna y visionaria— que fue sustituida, en términos de su peso en el producto interno bruto del estado y su poder real, por la inversión foránea, o bien por empresarios más jóvenes que eran ya segunda y hasta tercera generación, y que resultaron ser más exitosos. De hecho, algunos de los casos más sobresalientes pertenecen a estas últimas cohortes. Para cuando México ingresa, en 1986, al GATT (antecedente de la Organización Mundial del Comercio), abre su economía, se integra al comercio internacional y, en los noventa, suscribe una extensa batería de acuerdos de libre comercio, ya la fisonomía empresarial local había cambiado con la desaparición de una parte de los hombres de negocios más conocidos de los sesenta y setenta, entre otras razones porque hubo factores que nunca los incentivaron a competir en una economía abierta.

En suma, cuestiones de esta naturaleza se presentaban y en la medida de lo razonable tratábamos de colaborar. Pero lo importante estaba en otro circo: ¿los actores empresariales del estado estaban preparados para navegar con estabilidad y éxito en el enorme cambio económico que se avecinaba? ¿Podrían aprovecharlo? Y en esa dirección ¿qué debíamos hacer desde el gobierno? Ésas eran las preguntas de fondo. Tras haber acompañado a Salinas a foros como el de Davos me pareció que, no obstante la simplicidad de la economía estatal, todas esas innovaciones eran una oportunidad que podíamos aprovechar si leíamos correctamente las señales y hacíamos lo necesario para atraer más inversión extranjera directa, hacer una labor pedagógica entre los empresarios locales que estaban legítimamente preocupados e invitar a personalidades a mostrar lo que estaba pasando dentro y fuera de México.

A lo largo de 1993 sostuve numerosos encuentros con los actores empresariales para compartir mi perspectiva. La mayoría tenía temores, fundados o no, pero su narrativa partía más bien de un sentimiento de inseguridad respecto de sus propias potencialidades. Argumentaban que era muy pronto para el TLCAN (que ya estaba en plena negociación); que había que dar más tiempo para prepararse; que los subsidios o apoyos fiscales eran muy diferenciados en ambos países; que el gobierno estadounidense era muy proteccionista y, en síntesis, que los gringos se los iban a comer vivos. Lo más interesante del ejercicio era que los miedos más acentuados venían de dos sectores: agrícola y agroindustrial; y textil, confección y vestido. Con el tiempo, sin embargo, se vio que el primero no sólo sorteó con gran habilidad e inteligencia la entrada al libre comercio sino que salió extraordinariamente fortalecido, y el segundo en cambio declinó y redujo su importancia tanto en la economía de estado como del país.

En esa línea, en noviembre de 1993 invité a Henry Kissinger a dar una plática en Aguascalientes, reunirse con empresarios y visitar algunas plantas de capital estadounidense. Di con él a través de los contactos de José Córdoba, que era el jefe de la oficina del presidente Salinas de Gortari, y de Mack McLarty, que tuvo la misma función con Bill Clinton. Kissinger aceptó venir a una ciudad de la que seguramente jamás había oído hablar.

El objetivo era que explicara cómo se estaban produciendo los reacomodos geopolíticos y económicos en el mundo, por qué el TLCAN podría ser un juego de ganar-ganar y cuáles eran sus ventajas. En suma, la idea era que le diera un impulso, un endorsement, a la percepción sobre el TLCAN cuya entrada en vigor estaba prevista, si todo iba bien, para el 1 de enero de 1994. En la conferencia que impartió, donde había unos mil asistentes en la Expo Plaza, hizo un recuento detallado de esos temas y casi hacia el final, ante la pregunta del público respecto de dónde veía a México en 25 años, sin dudarlo respondió: “será como Corea del Sur”, que era el emblema del rápido desarrollo en Asia.

Esa noche lo invité a cenar con unos treinta o cuarenta empresarios para que conversaran, y allí dio una explicación más puntual señalando cómo la vecindad mexicana con EEUU y la posibilidad de formar un genuino mercado económico de América del Norte era una gran oportunidad que podía dar un vuelco a una historia compleja de doscientos años. Abundó en que al final del día la localización geográfica podría potenciar a las empresas de ambos países, lograr una relativa convergencia macroeconómica y generar condiciones de bienestar para los tres países firmantes del tratado.

Al día siguiente, desayunamos él y yo solos en el hotel Andrea Alameda donde se alojaba y me dijo que, a su juicio, no había otro destino posible para México más que la integración económica con Estados Unidos, lo cual no hacía sino confirmar lo que la historia había trazado desde finales del siglo XIX. Añadió que, concluida la Guerra Fría, ya no había necesidad de que México se acogiera al paraguas de seguridad norteamericano y hemisférico y quisiera al mismo tiempo guardar un equilibrio verbal, muy marcado sobre todo en los años setenta, en medio de un mundo bipolar que había desaparecido. Kissinger remarcó estos aspectos de manera muy puntual, y señaló que él veía a una generación de políticos y tecnócratas mexicanos más modernos, que entendían mejor la relación con Estados Unidos, donde muchos habían estudiado, y que ese era el momento ideal para superar razonablemente una larga tradición de desencuentros y distancias entre México y Estados Unidos.

Ciertamente, el TLCAN fue un importante éxito para México, del que Aguascalientes y otros estados se beneficiaron, y los datos lo corroboran. Por ejemplo, la inversión nacional y extranjera de mayor tamaño y peso entendió que el TLCAN era una coyuntura extraordinariamente favorable. Ese fue el caso de Nissan, que abrió en Aguascalientes su primera armadora de vehículos el 30 de noviembre de 1992 y vio que era su oportunidad de cumplir con el Valor de Contenido Regional exigido, es decir, el porcentaje que indica en qué medida una mercancía ha sido producida en la región del tratado, que en ese momento era de 62.5% para el sector automotriz, y así exportar fácilmente a Estados Unidos y Canadá. De hecho, en la actualidad casi el 94% de la producción automotriz mexicana se exporta, y en vehículos ligeros el 77% va para el mercado norteamericano. Hoy, treinta años después de que inició el TLCAN, Nissan tiene tres armadoras en Aguascalientes, operan probablemente más de 150 empresas proveedoras de partes y componentes, y el clúster automotriz en su conjunto representa casi el 35% del PIB estatal.

Puestos en la balanza, la coyuntura del TLCAN, la coordinación de todos los actores, la estrategia local y la continuidad de políticas en distintos gobiernos funcionaron con enorme eficacia. Aguascalientes aprovechó muy bien la circunstancia, creció a tasas sostenidas de entre 4.5 y 6% en las siguientes tres décadas y a pesar de su tamaño se convirtió en un estado razonablemente competitivo casi bajo cualquier indicador.

En 2003, la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard preparó un estudio de caso, “Implementing NAFTA in Aguascalientes: HowOneMexicanState Responded to thePossibilities and Problems of Free Trade (1992-1994)” (https://case.hks.harvard.edu/implementing-nafta-in-aguascalientes-a-how-one-mexican-state-responded-to-the-possibilities-and-problems-of-free-trade-1992-1994/), para documentar cómo este estado había navegado en la transición económica que supuso el TLCAN. Allí se señaló que Aguascalientes no tardó en plantearse políticas innovadoras destinadas a aprovechar los cambios introducidos por el TLCAN para conseguir una mayor inversión extranjera, fomentar el crecimiento empresarial y las exportaciones, y crear más empleos para trabajadores calificados, mediante “una combinación adecuada de contactos con el extranjero, apoyo nacional y, probablemente, suerte. Si lo consigue, podría poner a Aguascalientes, prometedor pero todavía relativamente aislado, en el camino de convertirse en uno de los principales estados de México”. En cierta medida, los consejos de Kissinger ayudaron a entender mejor el nombre del juego.

En todo caso, cuando al final del sexenio y varios años después seguí viendo las cifras positivas y los casos de éxito siempre me preguntaba lo mismo: ¿por qué a algunas empresas del estado les fue muy bien y a otras no? Supongo que no hay una respuesta unívoca y habría que analizar cada caso, pero lo cierto es que la modernización del país de esos años cambió el paradigma de operación y de crecimiento de los agentes económicos y ganaron quienes se subieron a tiempo a ese tren que, por cierto, ha sostenido el andamiaje y la estabilidad del país hasta la fecha, en estos años de desastre populista.