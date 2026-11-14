Kiss homenajea a fundadores en Las Vegas ¡sin maquillaje!

Clarisa Anell Soto Agencia Reforma

CDMX.- Kiss regresó a Las Vegas con un concierto acústico de 11 canciones, durante el encuentro Kiss Kruise: Land-Locked in Las Vegas, donde Paul Stanley y Gene Simmons rindieron homenaje a sus compañeros fundadores Ace Frehley y Peter Criss.

Stanley reconoció que, pese a los conflictos del pasado, ambos músicos fueron fundamentales para construir la historia de la agrupación.

Simmons también agradeció a Stanley por décadas de amistad y trabajo conjunto. La banda reconoció además las aportaciones de Eric Singer y Tommy Thayer, así como el apoyo de sus seguidores.

El encuentro incluirá un homenaje a Frehley, fallecido en 2025.