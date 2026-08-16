Dos hombres fueron detenidos por policías estatales en el fraccionamiento Villa Loma Dorada, luego de que presuntamente les encontraran cerca de 20 bolsas con marihuana y alrededor de 40 envoltorios con una sustancia granulada con características del cristal.

La intervención ocurrió durante recorridos de vigilancia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Los uniformados detectaron una motocicleta que circulaba con un permiso para transitar sin placas, en la cual viajaban dos personas, por lo que les marcaron el alto.

Los ocupantes se identificaron como Kevin “N”, de 22 años, y Mario “N”, de 29. Al someterlos a una revisión, los agentes localizaron entre sus pertenencias cerca de 20 bolsas con hierba verde y seca, con características de la marihuana, cuyo peso aproximado fue de 100 gramos.

Además, aseguraron alrededor de 40 envoltorios con una sustancia granulada, aparentemente cristal, que en conjunto arrojaron un peso cercano a los 20 gramos.

Kevin y Mario fueron trasladados junto con lo asegurado ante el agente del Ministerio Público del fuero común en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes. En su contra se inició una carpeta de investigación y será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica.