Kevin llevaba 80 envoltorios de presunta droga

Un joven de 21 años terminó detenido por elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Municipal de Aguascalientes, luego de que le encontraron 80 envoltorios con sustancias presuntamente ilícitas en el fraccionamiento Constitución.

El detenido fue identificado como Kevin “N”, quien llamó la atención de los uniformados cuando presuntamente manipulaba la chapa de un automóvil estacionado sobre la calle Artículo 123.

Los oficiales realizaban labores de vigilancia cuando detectaron al individuo, quien, al notar la presencia de las patrullas, emprendió la huida a pie. Sin embargo, los policías lo persiguieron y lograron interceptarlo en el cruce de las calles Artículo 123 y Artículo 27.

Durante la intervención, el joven adoptó una actitud evasiva y agresiva, por lo que los elementos procedieron a revisar sus pertenencias.

Dentro de una mochila encontraron 25 envoltorios que contenían hierba verde y seca, además de otros 55 con una sustancia granulada al tacto, cuyo contenido quedó pendiente de ser determinado por las autoridades correspondientes.

Tras el hallazgo, Kevin fue esposado y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica por presuntos delitos contra la salud.