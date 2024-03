Kenny Avilés, un ícono

Lorena Jiménez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco. – De personalidad extrovertida, irreverente, sensual y una distintiva voz, Kenny Avilés, originaria de Guadalajara, es una de las mujeres que han marcado la escena del rock en México desde los años 80.

Aunque no le fue fácil incursionar en una carrera cuyo ambiente era predominado por hombres, Kenny celebra tener el reconocimiento del público y el de sus compañeros rockeros, pues a muchos de ellos también les abrió brecha en este género.

«Fue bastante difícil porque hay machismo en el rock, entonces sí, sí me costó trabajo incursionar, pero ellos no esperaban que yo tuviera tantos ovarios para lograrlo», bromea la cantante. Fue casi a los 18 años cuando conoció a Ricardo Ochoa, músico y productor, con quien incursionó de manera profesional en la música.

«Éramos tres mujeres y dos hombres. Con esa alineación que hicimos en Estado Unidos regresé a México en los 80, casi todo lo cantaba en inglés. Desde ahí siempre mi proyecto ha sido Kenny and The Electrics, solo cambié el nombre al español», platica.

Kenny y Los EléctricoS han grabado alrededor de una quincena de álbumes como No Huyas de Mi (1988) y Si No Estás Aquí (1993), de donde se desprenden sencillos como «Satisfáceme» y el homónimo al último material en mención, que a la fecha son unos clásicos del rock nacional.

En noviembre de este año se cumple el 44 aniversario de Kenny y Los Eléctricos, contando desde su llegada a México como banda, y 46 desde que se ideó el proyecto.