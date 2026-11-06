La destacada gimnasta de Aguascalientes, Kenia Uribe, puso en alto el nombre de México y de nuestro estado a nivel internacional, pues se proclamó campeona absoluta en el XV Campeonato Centroamericano de Gimnasia Rítmica Juvenil, celebrado en Panamá.

Kenia Uribe, representante de la Escuela de Gimnasia Kalinka, viajó a Panamá con el objetivo de sumar experiencia y destacar en el ámbito internacional, pero gracias a su talento y dedicación logró eso y mucho más, pues regresará a casa como campeona centroamericana, con cuatro medallas de oro y una de plata.

En el primer día de competencias, Kenia subió al podio en dos especialidades, pues obtuvo el oro en pelota y la plata en aro. Ya en el segundo día, cerró su gran actuación con otras tres medallas de oro, que consiguió en clavas, cinta y all around, con lo que se proclamó campeona centroamericana en Panamá.

Kenia Uribe mostró su emoción por este gran logro, compartido con su entrenadora, Sandra Ceballos, quien también expresó su felicitación a Kenia por esta participación histórica en Panamá.