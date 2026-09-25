Angela Janayna Mendoza Parada Agencia Reforma

CDMX.- Karla Sofía Gascón volvió a referirse a la polémica que afectó su participación en la temporada de premios de Emilia Pérez y aseguró que no se ha comprobado que haya escrito los tuits ofensivos que le fueron atribuidos. En entrevista con Vanity Fair, la actriz española sostuvo que existió una estrategia para desacreditarla y frenar su proyección pública. Señaló que las publicaciones fueron utilizadas fuera de contexto y defendió su derecho a rechazar cualquier acto de violencia. Gascón afirmó que el episodio afectó un momento que esperaba disfrutar con su familia y aseguró que se vengará de quien provocó su cancelación pública.