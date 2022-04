CDMX.- Parece que el cantante Kanye West estaba casi listo para un cambio de profesión de acuerdo con Kim Kardashian.

El jueves, en la premier del episodio de la nueva serie de Hulu de The Kardashians, Kim fue a comer con sus hermanas Kourtney y Khloé cuando reveló que su ex esposo quería «renunciar a todo y dedicar su vida a ser mi estilista».

«Kanye siempre me ha vestido, siempre ha trabajado en mi estilo», dijo Kim Kardashian en la presentación del episodio de estreno de la serie.

«Creo que debería hacer un poco de música, un poco de diseño para Adidas y también puede hacer esto adicionalmente», dijo de manera burlona Khloé antes de que Kim hiciera la confesión.

«A principios de la década de los años 2000, literalmente me enviaba correos electrónicos al azar con diferentes looks y cuál debería ser mi estilo… y me enviaba muchas imágenes como referencia. Siempre ha sido algo que hacíamos juntos», continuó.

Sin embargo, la empresaria de SKIMS dijo «también una parte de mí quiere ser totalmente independiente».

La nueva serie de Hulu de la famosa familia se estrenó el jueves, casi 10 meses después de que su serie original Keeping Up with the Kardashians finalizara en 2021 tras 20 temporadas. (María Fernanda Téllez Albarrán/Agencia Reforma)

