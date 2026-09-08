La reubicación de los juzgados familiares al Palacio de Justicia podría avanzar hasta febrero, una vez que el Registro Civil desocupe ese inmueble, informó la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, María José Ocampo Vázquez.

Explicó que el Registro Civil será trasladado al Centro de Atención Estatal, en construcción en la calle Galeana. La liberación de sus instalaciones permitirá mudar los juzgados familiares, ubicados a un costado del Centro de Reinserción Social, en la salida a Calvillo.

Ocampo Vázquez indicó que el calendario también está condicionado por la incertidumbre sobre una posible prórroga para implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Mientras el Congreso de la Unión no apruebe una modificación, el Poder Judicial mantendrá el 1 de abril de 2027 como fecha de entrada en vigor.

La magistrada señaló que se contemplaba un aplazamiento, lo que habría proporcionado mayor margen para efectuar la mudanza. Sin embargo, la institución debe continuar con la preparación para aplicar el nuevo ordenamiento.

“Ahorita la prioridad es la oralidad”, afirmó. Agregó que el nuevo sistema permitirá agilizar la resolución de los asuntos familiares, algunos de los cuales se prolongan durante años debido a amparos o recursos de segunda instancia.