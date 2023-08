Dado que el caso de Lagos de Moreno tiene toda la atención del país, de la sociedad y medios (no tanto de los gobiernos), creo que es importante abordar el fondo del asunto. Y no tanto si el presidente habló o no, si ignoró o hizo un chiste cuando le preguntaron. Por supuesto, sería fundamental que la máxima autoridad de nuestro país hubiera fijado un posicionamiento desde que surgieron las primeras noticias, pero el asunto es más profundo que la dinámica presidencial en este caso.

La situación es que, en Jalisco, y particularmente en esta área limítrofe con la frontera con Aguascalientes, es una zona roja. No es la primera desaparición colectiva que afecta, en particular, a jóvenes en este 2023. Al menos están documentadas cuatro más, dos en la zona de Lagos de Moreno-La Chona. Esto sin mencionar que en todo Jalisco, desde 2018 a la fecha, se acumulan 14 mil personas desaparecidas, repito, particularmente jóvenes.

El primero de los casos de desaparición en Jalisco fue a finales del año pasado y comienzos de este 2023, involucrando a las hermanas Daniela y Viviana Marqués Pichardo, su prima Irma Paola Vargas Montoya y José Melesio Gutiérrez Padilla en la zona de Colotlán. El segundo fue el llamado “de Real Center” en febrero, donde desaparecieron los jóvenes Enrique Esparza, Raúl Alejandro Barajas y Jonathan Vásquez en Zapopan. En mayo, ocho jóvenes de entre 23 y 37 años que trabajaban en un supuesto call center desaparecieron, nuevamente en Zapopan. En julio, en “La Chona” Encarnación de Díaz, desaparecieron cuatro mujeres de entre 22 y 28 años, algunas de ellas radicadas en nuestro estado. Al día de hoy, no se cuenta con pistas o avances sobre su paradero. Finalmente, está el caso de los cuatro jóvenes en Lagos de Moreno, cuyo brutal video difundido impactó a una parte de la sociedad. Es llamativo que los casos anteriores pasaron casi sin repercusión, quizás porque no había un video morbosamente impactante, pero no debemos normalizar algo tan brutal.

Lo anterior podría ya considerarse un «juvenicidio», término que el Colegio de la Frontera Norte ha definido como “…el asesinato persistente de jóvenes… el cual es producido por estrategias bio y necropolíticas. El juvenicidio es la condición límite producida por diversos procesos de precarización y de construcción de identidades estigmatizadas que generan vidas vulnerables, vidas proscritas, vidas desechables, vidas sacrificables”. ¿Los motivos e hipótesis? La que más resalta es la de una forma de obligar y reclutar miembros para las bandas del crimen organizado.

La preocupante realidad es que esto está ocurriendo a unos pocos kilómetros de nuestro Aguascalientes, algo que debería encender las alertas a nivel nacional, regional, pero, de manera urgente, local.