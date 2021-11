Jorge Ricardo y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO. -El Gobierno federal justificó el recorte presupuestal de casi 5 mil millones de pesos que la mayoría de Morena aplicó contra el Instituto Nacional Electoral (INE).

Desde Colima, Adán Augusto López, Secretario de Gobernación, minimizó la reducción aplicada en el proyecto de Presupuesto 2022 y aseguró que el INE cuenta con recursos en diversos fideicomisos.

En medio de los cuestionamientos que advierten sobre la falta de fondos para organizar el ejercicio de Revocación de Mandato o Consultas Ciudadanas, el funcionario consideró que el Instituto puede echar mano de sus reservas.

«Ellos pedían 25 mil y tantos millones de pesos, se les autorizaron en la votación en lo general 19 mil millones aproximadamente y ellos alegan ahora que ese era el dinero para el ejercicio de revocación de mandato y para terminar de pagar el gasto de las elecciones de Gobernadores en seis estados», dijo.

«La Cámara de Diputados señala que el Instituto sí dispone de ese dinero y que lo tiene en algunos fondos, en algunos fideicomisos. Hubo ajustes también en otros (rubros), en el proyecto de Presupuesto hubo ajustes a los requerimientos de otros organismos autónomos», insistió.

En respuesta, el INE afirmó que los recursos depositados en dos fideicomisos no pueden ser utilizados para esos fines y que, en todo caso, resultan insuficientes para cubrir el recorte.

Según el órgano electoral, al 1 de noviembre, los dos fideicomisos del INE, que derivan en tres fondos, tienen un saldo de mil 353 millones de pesos, de los cuales sólo 626.15 millones se encuentran disponibles y no pueden usarse para fines distintos a los especificados, que son para pagar pasivos laborales y para el plan de infraestructura inmobiliaria.

En la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena, dijo que no hay manera de que se revierta el recorte al presupuesto solicitado por el INE.

«Tienen los recursos, ellos que se pongan a revisar en sus fideicomisos, ya reconocieron que tiene casi mil 800 millones de pesos, pues ya les falta poco, si revisan todo lo que gastan en los servicios personales y en servicios generales, van a ver que les sobra», afirmó.

Con información de Érika Hernández y Martha Martínez