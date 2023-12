Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La magistrada Mónica Soto, parte del grupo que presiona a su homólogo Reyes Rodríguez Mondragón para que deje la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), señaló ayer que se reunió con un legislador de Morena porque ese partido está preocupado por la disputa en el organismo.

«Es el representante ante el INE y me he reunido también con muchas actoras y actores políticos, con todos los que me han llamado para preguntarme y decirme lo mismo: ¿qué está pasando? ¿El problema interno con ustedes afecta a los intereses de mi partido, afecta a los intereses de nuestras candidatas, candidatos?

«Me lo dijo también otras fuerzas políticas y yo estoy aquí, se los digo de frente, quien quiera platicar conmigo, lo puedo hacer. Es importante que se sepa que la inquietud que han tenido las actoras y los actores políticos al ver que tenemos algunas diferencias, es natural que nos busquen para preguntar si eso puede afectar el desarrollo de los procesos internos en sus partidos, a lo cual le he dicho a él y a todas y a todos que no va a afectar, que esté él y todos los demás tranquilos», dijo en referencia a la reunión que sostuvo hace una semana con el diputado morenista Sergio Gutiérrez.