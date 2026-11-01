CDMX.- Halloween se convirtió en una pesadilla para la presentadora Martha Stewart, de 85 años, luego de que su disfraz provocara una ola de críticas en redes sociales por representar, aparentemente, a una persona sin hogar.

La imagen, eliminada poco después de su publicación, mostraba a Stewart con ropa sucia y desgastada, acompañada de un mensaje que decía: «Ayúdenme, tengo hambre».

La fotografía generó indignación entre usuarios, quienes consideraron ofensiva la caracterización. Ante la controversia, la conductora emitió un comunicado a la revista People para explicar sus intenciones, aunque no ofreció disculpas.

Stewart aseguró que su propósito nunca fue burlarse de las personas desfavorecidas, sino crear conciencia sobre la falta de vivienda en Estados Unidos.

«Me angustia que mi disfraz de Halloween haya ofendido a algunas personas, lo cual nunca fue mi intención», expresó.

La presentadora sostuvo que la situación de las personas sin hogar constituye una crisis persistente en Estados Unidos.