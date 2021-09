Una vez que la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado negó la petición de volver a circular sus unidades a la Línea Express, a falta de los permisos, y que los empresarios advirtieron que recurrirán a otra vía legal alterna, el coordinador de Movilidad, Ricardo Serrano Rangel, aseguró que del tema legal se encarga el área jurídica de la Secretaría General de Gobierno, en tanto la ocupación de momento es cumplir con el servicio y velar por que se retome la calidad.

Aseveró que el retiro de las unidades no es por ir en contra de determinada empresa de permisionarios, sino por el simple hecho que a todos los que están y estuvieron prestando el servicio, se les dio un plazo para el cumplimiento de ese requisito, renovar el permiso, sin embargo fueron varios los que no lo hicieron, y no solamente de Línea Express, sino de otras empresas que también incumplieron y que también tienen camiones detenidos.

Si bien en estos días de reacomodo se han tenido una serie de deficiencias en la prestación del servicio, no obstante, se ha estado trabajando para que la ciudadanía se sienta atendida en sus demandas de calidad y tiempos, lo cual se estará corrigiendo, aseguró el funcionario estatal.

Por lo pronto, los camiones que son parte de Línea Express, están fuera de circulación, sin embargo en sustitución llegaron otras unidades a suplir y tratar de no desatender la demanda ciudadana en cuanto al transporte público colectivo, y se reconoce que es en torno a éstas donde se presentan las inconformidades principales.

Se debe dejar de manifiesto, comentó, que Línea Express no es mayoritaria en el grupo de empresas que están prestando el servicio, pero sí tiene en sus filas a empresarios que no cumplieron con el compromiso de estar en regla en sus documentos para circular, de ahí que sus 86 unidades fueron retiradas de circulación y así seguirán hasta que cumplan; si bien hay un tema legal sobre éstas, es un asunto que se llevará en el área jurídica del Gobierno Estatal y no por la Coordinación de Movilidad.