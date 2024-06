Justifica Anticorrupción a candidatos incumplidos

El miedo a la inseguridad es un factor de reticencia a la presentación de declaraciones patrimoniales de candidatos y servidores públicos, reconoció el Comisionado Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, José de Jesús Suarez Mariscal.

La mayoría de la sociedad mostramos resistencia a publicar este tipo de información por el temor a que se conozca si se tienen muchos recursos económicos, e inclusive aquellos que no tienen muchos, manifestó en relación a aquellos candidatos que no presentaron su declaración 3 de 3 durante el pasado proceso electoral.

No obstante, señaló que las plataformas públicas de transparencia de rendición de cuentas en materia de declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de interés, cuentan con los mecanismos para mantener en resguardo información personal que pudiera representar una situación de riesgo a quienes presentan esta información.

“La población puede ver los ingresos, si tienen algún conflicto de interés, y la información está protegida con los estándares de datos personales, realmente es una información que sí es pública y no compromete la seguridad del candidato”, subrayó.

Aun cuando Aguascalientes es uno de los estados que presenta el mayor número de registros de declaraciones patrimoniales de candidatos, colocándose en un cuarto sitio con 83 registros, lamentablemente fueron la minoría de la totalidad de candidaturas.

Señaló que los servidores públicos que asumen un cargo público finalmente deben presentar este tipo de declaraciones por obligación de ley, donde se establecen mecanismos para mantener protegida información de datos personales, con lo cual se garantiza el derecho a la transparencia de la población, así como de la privacidad que debe tener cualquier persona.