Antonio Baranda Agencia Reforma

Cd. de México, México 30-Aug-2022 .-El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió sobrecosto en la construcción de la refinería de Dos Bocas al argumentar que en el cálculo inicial hubo gastos que no se contemplaron y descartó sanciones pues aseguró en su Gobierno «no hay ladrones».

El costo de la refinería ubicada en Paraíso, Tabasco, se ha disparado hasta alcanzar cerca de 18 mil millones de dólares, más del doble del presupuesto original.

En conferencia desde Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que aunque el costo incrementó, la refinería salió más barata a lo que estimaban compañías extranjeras.

«No estaba incluido el gasoducto y se incluyó, y se ha aclarado, pero va estar muy difícil que lo acepten porque no es el propósito, pues, informar sobre el costo, es golpear, nada más que no van a poder, porque no somos lo mismo.

«No somos ladrones, y a ti que te gusta el pañuelito blanco, mire, no permitimos la corrupción, no somos rateros, el problema de los gobiernos neoliberales es que eran muy ladrones, muy rateros, y no solo los políticos, sino los empresarios, que eran traficantes de influencias, pero mucho, muy corruptos», dijo mientras mostraba un pañuelo blanco.