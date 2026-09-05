La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, María José Ocampo Vázquez, afirmó que jueces, magistrados y personal del Poder Judicial mantienen jornadas de más de ocho horas para atender la carga de trabajo y reducir el rezago en la resolución de asuntos.

Al ser cuestionada sobre los señalamientos relacionados con horas extra sin pago, señaló que el último año implicó una mayor exigencia para el personal judicial, debido al volumen de expedientes pendientes y al incremento de nuevos asuntos.

Ocampo Vázquez reconoció que este ritmo representa sacrificios en los ámbitos personal y familiar, pero sostuvo que esta dinámica se mantendrá al menos durante el próximo año, mientras continúe al frente de la Presidencia del Poder Judicial.

Reconoció que uno de los retos que se presentarán en los próximos meses es la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la modalidad oral, lo que obligará a continuar realizando esfuerzos extraordinarios.

“Todos le estamos dedicando más de ocho horas al trabajo: jueces, magistrados y todos los funcionarios judiciales”, expresó, al destacar que el objetivo es dar mayor celeridad a los procesos y responder a la demanda ciudadana.

Añadió que la demanda de justicia continúa creciendo, aunque el Poder Judicial también ha elevado su capacidad de respuesta. Explicó que actualmente se reciben más asuntos que en años anteriores, pero, al mismo tiempo, se resuelve un mayor número de expedientes.

“Hay un Poder Judicial con muchas horas extra, pero muy trabajador y con muchos resultados”, enfatizó.

La magistrada consideró positivo el primer año de gestión y afirmó que el Poder Judicial ha buscado ofrecer mayor certeza jurídica, cercanía con la ciudadanía y una respuesta más rápida en la resolución de los asuntos.