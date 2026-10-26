El Poder Judicial de Aguascalientes proyecta iniciar de manera gradual la implementación del nuevo modelo de justicia oral civil y familiar en 2027, como parte de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, prevista para abril próximo.

La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, María José Ocampo Vázquez, explicó que el objetivo es avanzar de manera progresiva y evitar postergar la implementación hasta 2030, lo que implicaría comenzar desde cero los trabajos de preparación.

Detalló que, tentativamente, el nuevo modelo comenzaría a aplicarse en el municipio de Calvillo, para después extenderse a Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga y, finalmente, a la capital del estado.

Señaló que la aplicación del nuevo ordenamiento permitirá agilizar los procesos judiciales mediante la oralidad, aunque requerirá adecuaciones en los juzgados, tanto en sus procedimientos como en su infraestructura.

La magistrada destacó la necesidad de garantizar espacios accesibles para las personas adultas mayores y las personas con discapacidad.

Como ejemplo, mencionó los problemas registrados con los elevadores de los juzgados familiares, que dificultaron el acceso a las audiencias, por lo que se habilitaron salas en la planta baja para garantizar la accesibilidad.

Asimismo, planteó mantener mesas de trabajo con los sectores involucrados, entre ellos los notarios públicos, para escuchar propuestas e identificar los cambios necesarios en los juzgados, con el propósito de avanzar hacia una justicia más cercana, incluyente y eficiente.

Ocampo Vázquez subrayó que el Poder Judicial deberá realizar modificaciones en su infraestructura y sus procedimientos para adaptarse al nuevo enfoque de la justicia civil y familiar, orientado a ofrecer procesos más ágiles, accesibles e incluyentes.