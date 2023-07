El acceso a la justicia, garantizado en el Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es universal y está dirigido a todos por igual. Sin embargo, entre los receptores de la justicia también se encuentran las personas con discapacidad. Los Estados deben asegurar y garantizar los procedimientos, así como promover la capacitación adecuada de los operadores según lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Dentro del rubro del acceso a la justicia en los tribunales del Estado, en 2008 se añadió la prerrogativa de que las leyes prevean mecanismos de solución de controversias, los cuales deben apegarse a las leyes y proteger los derechos humanos. Tomando en cuenta lo anterior, es importante reflexionar: ¿Cómo se puede lograr el acceso adecuado a los mecanismos de solución de controversias para personas con discapacidad? Los medios alternativos, en líneas generales, consisten en formas de evitar llegar a juicio, ya que esto genera costos y tiempo extra. A través de estos medios alternativos a la controversia, se promueve llegar a un acuerdo entre las partes y finalizar la disputa.

Existen diversos tipos de discapacidades, ya sean físicas, mentales, sensoriales, intelectuales, entre otras. Aquellas personas que llevan a cabo los medios alternativos de solución, comúnmente llamados mediadores o conciliadores, realizan una serie de capacitaciones para obtener la certificación e implementar los métodos, pero no todos ellos están relacionados con las necesidades de las personas con una discapacidad. Pueden existir algunas que no tengan limitaciones en cuanto a una plática o diálogo para resolver el asunto, pero ¿qué pasa cuando la persona presenta sordera o es muda? ¿Qué sucede si presenta una discapacidad intelectual? ¿Es justo dejar todas sus decisiones en manos de su tutor o de un tercero que traduzca su voluntad, como un intérprete?

Incluso con el apoyo de intérpretes, resulta ineficiente la manera de resolver un procedimiento de este tipo, donde la persona con discapacidad no accede directamente a la conversación, es asistida por un tercero y, por ende, no es una comunicación directa donde puedan expresarse sus deseos e inquietudes. Esta comunicación indirecta puede parecer la única solución para las discapacidades, pero realmente no se puede entablar una comunicación de manera personal y, de alguna manera, se vulneran los derechos de las personas con discapacidad.

Actualmente en México, no existen medios alternativos de solución de controversias previstos para las personas con discapacidad. Deben encontrarse formas adecuadas para generar los medios óptimos de solución de controversias que incluyan los diversos tipos de discapacidades y que, sobre todo, no coarten los derechos humanos. Asimismo, las personas que son mediadores y conciliadores deben estar preparadas para recibir a todas las personas que pretendan desahogar su controversia de esta manera, evitando la ayuda de un tercero al resolverla.