Cortesía Europa Press Agencia Reforma

MADRID, España.- El inicio de la relación sentimental de Gerard Piqué y Clara Chía sigue siendo una incógnita, y se desconoce si la joven catalana fue quien precipitó la separación del futbolista y Shakira o si, por el contrario, entró en la vida del ex jugador del Barça cuando lo suyo con la cantante ya estaba tocado de muerte.

Hay rumores que apuntan a que su «affaire» comenzó mucho antes de lo que pensábamos, y el último de ellos, el lanzado por Socialité este fin de semana, especulando con que Clara estaría en la vida de Piqué desde verano de 2021, cuando quedaba casi un año para que el defensa anunciase su separación de la colombiana.

El programa ha emitido unas imágenes del 15 de agosto de 2021 en las que se ve a una joven rubia pasando por detrás de Gerard mientras éste hablaba por YouTube con Ibai Llanos desde su casa familiar. Una chica que, se aseguró, sería Clara, lo que probaría que ya estaba en la vida del futbolista cuando su relación con Shakira todavía estaba en marcha.

Unas imágenes que no dejarían en buen lugar al deportista y sobre las que le hemos preguntado a la cantante de «Monotonía» a su regreso a Barcelona tras unos días muy especiales en Roma con sus hijos Milan y Sasha, en los que continúa completamente volcada y con los que está disfrutando de diferentes escapadas antes de mudarse a Miami en cuanto comience 2023.

Radiante y sin dejar de sonreír en ningún momento a las decenas de fans que la aguardaban en el aeropuerto, con los que se ha fotografiado y a los que ha firmado autógrafos, Shakira ha hecho oídos sordos a las presuntas imágenes de Clara Chía en su casa en agosto de 2021, dejando en el aire si sabía de su existencia y cómo se ha sentido ante esta ‘traición’ por parte del que fue su pareja durante más de una década.

Una traición que no es tal, ya que de acuerdo con el portal español Vanitatis, la chica que aparece de fondo en el directo de Piqué no es su actual novia, sino Anna Tormo, que trabaja en la empresa del futbolista, Kosmos, y además está casada con uno de los mejores amigos del catalán, Albert Pedret, que también estaba en la casa el famoso 15 de agosto de 2021.