Lorena Jiménez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Julión Álvarez inauguró la madrugada de este viernes la primera de sus dos presentaciones en el Palenque de las Fiestas de Octubre, en Guadalajara, ante un recinto abarrotado y con Alfredo Olivas como invitado especial.

Poco después de la medianoche, el cantante chiapaneco apareció en el redondel para interpretar éxitos como “Y Así Fue”, “Terrenal” y “La María”, que fueron coreados por más de cinco mil asistentes.

Uno de los momentos más celebrados ocurrió cuando Alfredo Olivas se sumó al espectáculo para interpretar juntos “Ayer La Vi Por La Calle”, desatando la euforia del público.

Ambos exponentes del regional mexicano han consolidado una exitosa colaboración artística, convirtiéndose en una de las duplas más populares y taquilleras del género.

Actualmente, el llamado “Rey de la Taquilla” promociona su EP Ranchero de Corazón, integrado por cuatro canciones que rinden homenaje al mariachi tradicional y representan una propuesta distinta al estilo norteño-banda que caracteriza su trayectoria.

El material, publicado bajo su sello Copar Music, incluye “Ranchero de Corazón”, “Llévala a la Luna”, “Mi Última Petición” y “Mi Gran Amigo”, esta última dedicada a sus padres.

Julión Álvarez regresará al Palenque durante la madrugada del sábado para su segunda presentación programada.