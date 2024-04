El 15 de abril, en un ambiente vibrante, aunque con afluencia moderada, el Foro de las Estrellas fue el escenario donde Julio Preciado demostró que su talento sigue intacto. Con una elegante vestimenta compuesta por saco, camisa y pantalón negros, destacados por detalles en naranja, el cantante sinaloense cautivó a los asistentes con su inconfundible voz y presencia.

A las 9:00 pm en punto, Preciado dio inicio a su actuación, ofreciendo un repertorio que incluyó favoritas como “Un rinconcito en el cielo”, “Mi gusto es” y “Leña de Pirul”. Además, no faltaron clásicos como “Pena tras pena” y “Te olvidaré” de Banda el Recodo, temas que resonaron profundamente entre el público presente.

A pesar de permanecer sentado durante la mayoría del concierto, un detalle que el propio artista atribuyó a su estado de salud, Preciado no dejó de interactuar con su audiencia. “Gracias a todos por estar en este san lunes en la feria más fregona del mundo”, expresó con un tono de gratitud y entusiasmo, resaltando el espíritu festivo de la Feria Nacional de San Marcos.

El evento, aunque no alcanzó su máxima capacidad, fue un claro ejemplo de cómo la música de Preciado sigue siendo un fuerte vínculo con sus seguidores, demostrando que la calidad musical no siempre se mide en números, sino en las emociones que se logran despertar en quienes asisten.