El Aeropuerto Internacional de Aguascalientes registró en julio de 2026 el mayor flujo mensual de pasajeros de su historia, al superar por primera vez la barrera de los 100 mil viajeros. Entre enero y julio acumuló alrededor de 582 mil pasajeros, informó Petros Davutakis Arellano, director de la terminal aérea.

El aeropuerto mantiene una tendencia positiva respecto al mismo periodo de 2025. De acuerdo con los datos presentados, el crecimiento del tráfico responde al fortalecimiento de la conectividad aérea y al desempeño de las rutas que actualmente se encuentran en operación.

Otro indicador relevante es el factor de ocupación de los vuelos, que se ubica en un promedio de 81.4%. La meta es elevarlo hasta 85% mediante un mayor aprovechamiento de los asientos disponibles en las rutas que conectan al estado con destinos nacionales e internacionales.

El récord alcanzado en julio coloca a la terminal aérea en un nuevo nivel de operación y ofrece margen para continuar fortaleciendo la conectividad, particularmente ante el aumento en la demanda de pasajeros y el aprovechamiento de las rutas existentes.