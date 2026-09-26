Clarisa Anell Soto Agencia Reforma

CDMX. -Julianne Moore fue reconocida por su trayectoria durante el Festival de Cine de Zúrich, donde presentó una cinta con Jesse Eisenberg.

Julianne Moore sumó un nuevo reconocimiento a su trayectoria. La actriz estadounidense recibió el Icono de Oro del Festival de Cine de Zúrich, durante una ceremonia realizada el viernes por la noche en Suiza.

El premio reconoce la carrera de Moore, quien acudió al festival acompañada por Jesse Eisenberg, director de The Debut, película que ambos presentan en la edición 22 del encuentro cinematográfico.

Durante su discurso de aceptación, Moore recordó los años que vivió en Europa durante su adolescencia y agradeció haber tenido la oportunidad de aprender alemán.

«Gracias por este maravilloso honor», expresó la actriz, quien recordó que una de sus profesoras en Alemania le dijo que podía dedicarse a la actuación.

Moore también destacó su relación profesional con Eisenberg, a quien describió como un talento y un socio creativo excepcional.

The Debut es el tercer largometraje dirigido por Jesse Eisenberg y tiene como protagonista a Moore en el papel de Mona Friedman, una mujer que obtiene un pequeño papel en un teatro comunitario.

La colaboración entre Eisenberg y Moore comenzó con Cuando termines de salvar el mundo, ópera prima del actor como director.