El presidente del Poder Judicial de Aguascalientes, Juan Rojas García, señaló que los jueces deben mantener una visión social al atender las denuncias presentadas en los juicios de alimentos, ya que éstos constituyen uno de los aspectos que más impactan la formación de un ser humano.

Indicó que tan sólo en el año 2023 ya se generaron 1,140 nuevos juicios por la obtención de alimentos. Éstos se suman a los ya existentes en años previos, así como a los incidentes generados en asuntos ya resueltos.

Rojas expresó que todos los asuntos son complejos, pero en el caso de un tema tan sensible como éste, no se puede perder tiempo. Ésta es una política del Poder Judicial del Estado para resolver de manera oportuna en beneficio de los menores.

Subrayó que los juicios de alimentos no requieren la contratación de un abogado. Por lo tanto, los padres y madres interesados pueden acudir directamente a presentar denuncias ante la Fiscalía General del Estado, en materia de patria potestad y alimentos.

Ante el encono que se genera entre las parejas, es importante que cualquiera de los interesados acuda a presentar este tipo de denuncias. En estos casos, los jueces tienen la responsabilidad de actuar de manera inmediata. Rojas García señaló que la necesidad de jueces está focalizada en la resolución de asuntos familiares, hacia donde se están dirigiendo los mayores recursos. Sin embargo, reconoció que la carga de trabajo en este tipo de asuntos obliga a destinar aún más recursos.

“Los niños no pueden pasar toda su vida en los juzgados, no es correcto y nunca lo ha sido (…) no podemos tardar tanto tiempo en los asuntos familiares…” Juan Rojas