Realizó la Profeco revisiones en el Centro Comercial Agropecuario y en una juguetería al norte de la ciudad como parte de las acciones del Programa de Verificación y Vigilancia que lleva a cabo dicha instancia con motivo de la temporada decembrina, así lo dio a conocer el encargado de despacho, Diego Abraham Bonilla Ortiz.

El funcionario estatal informó que como parte del Programa de Verificación Vacacional y Turístico Decembrino 2020, personal de dicha dependencia realizó acciones de calibración en establecimientos del Centro Comercial Agropecuario, además de que una brigada estuvo colocando preciadores en aquellos negocios que no tenían precios a la vista. “Estuvieron calibrando y exhortando a los proveedores de productos a granel, de frutas, verduras y todo lo que es de temporada para la cena navideña y estuvimos pidiéndoles que exhiban los precios y revisando que no hubiera una violación a los derechos del consumidor”.

Posteriormente y en atención a una denuncia recibida en la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor, se trasladaron a Julio Cepeda Jugueterías ubicada al norte de la ciudad, ya que en la misma, un consumidor argumentó que dicha tienda no estaba exhibiendo precios, sin embargo, tras la revisión del producto denunciado, éste ya tenía su precio a la vista, sin embargo, aprovecharon para checar el resto de las mercancía, la cual sí cumplía con la información requerida para el consumidor y no hubo suspensión alguna.

Asimismo, Bonilla Ortiz estableció que los operativos de verificación continuarán mediante un recorrido itinerante que llevarán a cabo por distintos establecimientos, a fin de revisar tiendas de regalos y demás alusivos a las ventas de esta temporada. “Estamos atentos ante cualquier denuncia o queja que los consumidores quieran interponer ante Profeco con motivo de la temporada ya sea vía telefónica, por correo electrónico o directamente en la delegación”.