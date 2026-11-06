Un sujeto identificado como Ismael “N” fue vinculado a proceso tras ser acusado de interceptar a una familia, amenazarla con una pistola y despojarla de dinero en efectivo, haciéndose pasar por elemento de la Agencia de Investigación.

El violento episodio ocurrió durante la madrugada del 31 de octubre, cuando un matrimonio y sus dos hijas menores de edad circulaban en automóvil por la avenida Manuel Gómez Morín, casi en su cruce con Paseos del Sol.

De acuerdo con las investigaciones, una camioneta RAM blanca, con vidrios polarizados, se aproximó al vehículo familiar y, mediante maniobras intimidatorias, obligó al conductor a detenerse.

De la camioneta descendió un individuo armado que se identificó como supuesto agente investigador. Acto seguido, ordenó al conductor bajar del automóvil, lo amenazó, lo sometió a una revisión corporal y le arrebató su cartera y dinero en efectivo.

El agresor también apuntó con la pistola contra la esposa y las dos niñas que viajaban en el vehículo.

Tras la denuncia y las investigaciones, las víctimas identificaron a Ismael como el presunto responsable, por lo que se obtuvo y cumplimentó una orden de aprehensión en su contra.

Durante la audiencia inicial, un juez lo vinculó a proceso por los delitos de robo calificado y abuso de autoridad, le impuso prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria.

El imputado permanece recluido en el Centro Penitenciario Estatal de Aguascalientes