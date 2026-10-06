Un joven de 21 años fue detenido por policías del Mando Coordinado luego de ser señalado por presuntamente amenazar a transeúntes con una pistola de plástico en calles del fraccionamiento Urbi Villas del Vergel, en San Francisco de los Romo.

La movilización comenzó tras una llamada al Servicio de Emergencia 911, donde se alertó sobre un hombre vestido con sudadera blanca que recorría la zona y amagaba con una pistola a las personas que encontraba a su paso.

Con las características proporcionadas, los uniformados se dirigieron hacia la calle San Jerónimo y, en el cruce con San Daniel, ubicaron a un individuo que coincidía con la descripción del reporte.

Los oficiales interceptaron al sospechoso y realizaron una inspección preventiva. El joven, identificado como Armando N., de 21 años, llevaba entre sus pertenencias un arma corta de plástico.

Tras confirmar que se trataba de una réplica, Armando N. fue detenido y trasladado junto con el objeto asegurado a la Dirección de Juzgados Cívicos de San Francisco de los Romo.

El detenido quedó a disposición del juez cívico, quien determinaría su situación jurídica.