El Juzgado Quinto de Distrito en Aguascalientes ordenó detener la intervención que se realiza en la histórica Ex Hacienda La Punta, en Cosío, mientras se determina la situación jurídica del inmueble y las facultades que corresponden a las distintas autoridades involucradas, mediante una suspensión provisional concedida dentro del juicio de amparo 1101/2026.

La regidora Lucy Padilla, en su calidad de quejosa, hizo señalamientos públicos sobre excavaciones en las que presuntamente se habrían localizado monedas antiguas, objetos y restos óseos, así como cuestionamientos sobre su documentación y resguardo.

De acuerdo con el acuerdo judicial, antes de establecer las obligaciones que deberán cumplir las autoridades ante una eventual suspensión definitiva, se deberán precisar la naturaleza jurídica del inmueble, las facultades de cada autoridad y la situación material que actualmente guarda la Ex Hacienda La Punta.

Asimismo, refirió que en el I Informe del Gobierno Municipal de Cosío se documentó una visita de trabajo entre autoridades municipales y personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sin que se ofrecieran mayores detalles sobre el proyecto.

Como parte del procedimiento, el Juzgado requirió a las autoridades responsables que, en sus informes previos, indiquen si tienen conocimiento de la realización actual de obras, construcciones, excavaciones, cercados, subdivisiones o cualquier otra modificación material en el inmueble y, en su caso, si existe alguna autorización expedida para llevar a cabo dichas acciones.

El expediente también contempla la realización de una inspección judicial, para la cual se comisionó al actuario adscrito al Juzgado Quinto de Distrito.

La Ex Hacienda La Punta es identificada en Cosío como parte de su patrimonio histórico-cultural, por lo que debe darse certeza a cualquier proyecto de conservación del inmueble, con 200 años de antigüedad, argumentó la promovente.