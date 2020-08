Para el miércoles próximo están convocados en San Luis Potosí los miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), a la que asistirá el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete en pleno, en donde se esperan acuerdos sustanciales que vayan en beneficio, no de la clase gobernante ni de la clase política, sino del pueblo de México, que es al que sirve cada uno de ellos.

Ante la cercanía de que se envíe a la Cámara de Diputados el paquete económico federal 2021, los mandatarios locales apremian el titular del Poder Ejecutivo para que se defina un nuevo pacto fiscal y un programa urgente para la reactivación económica.

Sobre el particular, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, que es integrante del grupo de diez responsables estatales que encabezan estas y otras demandas, señaló que si esos puntos no están en el orden del día se retirarán de la reunión, ya que es de vital importancia que de una vez por todas se defina el reparto de la bolsa nacional, que actualmente es del 80% para la Federación, 15% a los estados y 5% a los municipios, desigualdad que no permite avances reales de las regiones ya que están supeditadas a lo que se disponga desde el centro.

Por su parte López Obrador pidió bajar las inquietudes a quienes apuestan a que habrá encontronazos: “No nos vamos a pelear, si no ¿a qué voy?. Vamos a dialogar y buscar alternativas a los problemas en beneficio de la gente”.

Les pidió a los reporteros que “no vayan a crear muchas expectativas, que piensen que va a haber un encontronazo. No, no va a ser así, es un diálogo constructivo. Se está haciendo la agenda de manera conjunta”.

Orozco Sandoval señaló que con recursos locales se ha tenido que hacer frente a las nuevas exigencias financieras que implica la pandemia, pues del gobierno nacional no ha habido el apoyo necesario, pese a lo cual seguirá promoviendo la inversión, la creación de empleos, el programa de obra pública y con ayuda del sector privado el de la construcción en general.

Los últimos días enviaron una carta a la Conago con la relación de los temas y acuerdos que deben quedar incluidos en la reunión con López Obrador, en tanto el presidente de la Conago y gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, dio a conocer que el propósito es incluir la pandemia y las medidas sanitarias, las finanzas estatales, la revisión del Pacto Federal y el impacto económico del Covid-19.

Se espera que con la presencia de los titulares de las dependencias federales se logre llegar a los acuerdos correspondientes y que en breve se tenga respuestas, ya que entre más pase el tiempo será más difícil darle solución a los problemas que hay en cada lugar.

RETOZO MUNICIPAL

Una de las máximas del atletismo de fondo es saber salir a tiempo, aligerar o acelerar el paso según sea el ritmo que lleven los adversarios, saber administrar energías y finalmente dar el estirón definitivo. Perderse en uno de esos movimientos es dejar escapar la victoria, por lo que es absoluto que nunca gana el que se “roba” la salida ni el que corre desesperado desde un principio y tampoco quien mantiene el mismo ritmo a lo largo de la competencia.

Lo anterior deben tenerlo en cuenta quienes ya se les quema las habas por aparecer en la boleta del 6 de junio de 2021, que sin recato alguno aparecieron en el circo de palacio menor, lo que motivó que otros pegaran de gritos por no haberlos tomado en cuenta, pero esto se debe a que ellos son palmípedos de otro costal, como el jefe de prensa del gobierno estatal, Jorge López Martín y el diputado Gustavo Báez, que aún es el presidente del comité estatal del PAN.

Con la bendición de la jefa se ventilaron los nombres de quienes anhelan ocupar su silla: Miriam Rodríguez Tiscareño, Alma Hilda Medina Macías, Refugio Muñoz de Luna, Jaime Gallo Camacho, Leonardo Montañez Castro y Enrique García López.

De los mencionados quien ya demostró que las puede es Miriam Rodríguez, que como suplente ocupó la titularidad por el permiso que solicitó la alcaldesa María Teresa Jiménez para ir tras la reelección, conocimiento que se ha tratado de minimizar con golpes bajos hacia su actual encargo en la rama de servicios públicos, disfrazados como descuidos en el relleno sanitario.

Más que adelantado, desesperado se observa a Jaime Gallo, al presumir que en los últimos meses “muchos compañeros panistas” lo han llamado para manifestarle su apoyo si tomaba la decisión de buscar la candidatura; asimismo asegura que “empresarios y de la sociedad civil” esperan que sea el “bueno”, por lo que el pasado 10 de agosto ya definió que sí irá por el puesto.

Para cumplir con la tradición de extrema humildad que exigen los cánones de la política, Gallo dijo que “seré respetuoso de los tiempos políticos electorales y de las condiciones que establezca el propio partido”, sin embargo – lo dejó en claro – eso no limita que en sus tiempos libres fuera de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de la capital “se avance en el acercamiento con los distintos sectores y corrientes”

Lo que le faltó mencionar es cuál es su horario de trabajo, porque si es funcionario de primer nivel está a disposición del cargo las 24 horas del día, con lo que, acéptelo o no, lo que haga en cualquier momento a favor de su pre-precampaña será a cuenta del erario, y lo mismo se puede decir de los demás suspirantes. En todo caso, lo que deben hacer es solicitar un permiso o renunciar para que se dediquen a su interés personal.

Lo único que ninguno registra en su antena es que al ser la capital de un estado es el Comité Ejecutivo Nacional del partido quien define el que será la candidata o el candidato, por lo que pueden haber brincos y sombrerazos pero para la final el CEN dirá la última palabra.

QUE LES HAGAN CASO

Después de una elección interna que sólo ellos supieron cómo se llevó a cabo, el comité estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) informó que por unanimidad resultó reelecto Iván Sánchez Nájera como presidente, con lo que al igual que sucedió con sus patrocinadores (los Ortega Martínez) ya se enquistó en el cargo y de paso la familia sigue dominando lo que hace casi tres décadas tenía trazas de ser un organismo de lucha y que a final de cuentas perdió identidad con el abandono de López Obrador, que se fue a crear su propia casa.

Como primera declaración “bomba”, el dirigente afirmó que se preparan para ir solos a las elecciones del año próximo, tanto para diputados federales y locales como las once presidencias municipales, aunque como siempre ocurre, dejó la puerta abierta por si el comité nacional decide otra cosa.

CON DIEZ

Así, sin hipérbole, de diez fue la aprobación que recibió de sus pares la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, Gabriela Espinosa Castorena, por lo que, de parte del Poder Judicial podrá continuar otro período y ahora sólo falta que el acuerdo lo ratifique el Congreso local.

Como en todo grupo hay quienes buscan un cargo de relevancia y llegada la hora pugnan por hacerse de él, lo que desata una lucha interna que no siempre termina en buenos términos, porque el que lo ostenta desea proseguir y hace hasta lo indecible por retenerlo, máxime cuando percibe que manos extrañas tratan de imponer a alguien, lo que provoca fuertes roces que cesan cuando sale la o el elegido.

En este caso se convocó al pleno del Tribunal para informar que el magistrado Fernando González de Luna obtuvo su jubilación luego de 15 años de servicios, por lo que se inicia un período de registro para designar al que ocupará su lugar.

De igual manera, Gabriela Espinoza expresó su interés de acogerse al derecho constitucional de ser reelecta, por lo que hubo un análisis de su trayectoria como magistrada y como responsable del máximo tribunal del estado, además de su labor administrativa y de carácter jurisdiccional, obteniendo la aprobación unánime para que se mantenga en el cargo.

Es de suma importancia lo anterior porque esto le da una solidez absoluta al trabajo que lleva a cabo el Supremo Tribunal, justo ahora que en otras partes de la República hay problemas con integrantes de organismos similares, mientras que aquí se ha cuidado con esmero que todos los que forman la plantilla sepan conducirse con rectitud y dignidad, lo que en gran medida es reflejo de la mano firme de Espinoza Castorena, que ha sabido conducir la nave sin contratiempos.

El 18 de mayo de 2018 fue electa como titular del STJE por cuatro años, por lo que le faltan dos años, pero de acuerdo a las reglas internas puede manifestar su interés de continuar por otro período y así lo expresó ante sus compañeros, quienes no vacilaron en celebrar esa intención.

Es originaria de esta entidad y egresada de la carrera de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, tiene una maestría en ciencias jurídico-penales de la Universidad de Guanajuato y maestría en derecho judicial penal en la Universidad Iberoamericana, campus León; especialización en justicia federal para adolescentes, por el Instituto de la Judicatura Federal, un diplomado superior sobre argumentación jurídica y aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos y perspectiva de género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Además de su carrera en el Poder Judicial, al que ingresó en 1990 como secretaria de acuerdos del Juzgado Quinto Penal, la magistrada Espinoza se ha desempeñado como docente en la UAA y en el Instituto de Capacitación del Poder Judicial, asimismo ha participado en la Colección de Cuadernos Jurídicos del mismo Poder Judicial.

Por su parte, Fernando González de Luna también ingresó al PJ en 1990, es licenciado y maestro en Derecho por la UAA, está certificado en justicia para adolescentes por el Instituto de Judicatura Federal. Fungió como presidente del STJE y del Consejo de la Judicatura del Estado del 24 de julio de 2010 al 23 de julio de 2014. Su último cargo fue como juez de segunda instancia, por lo que ahora en posición de retiro se hará cargo de la notaría pública que le fue concedida en la pasada administración estatal.

PASO DECISIVO

Lo que parecía un deseo difícil de alcanzar está por materializarse, una vez que se firmó el título de concesión del Libramiento Poniente, con lo que se pone en marcha el proceso de construcción que tendrá una inversión de 2 mil 100 millones de pesos y deberá estar concluido el 5 de mayo de 2021. El arranque de uso de carretera será poco después del 13 de junio de 2022, una vez que se reciba la autorización para su apertura.

En unos cuantos renglones se resume una larga espera de los aguascalentenses en especial y de los transportistas y camioneros en general, que veían pasar sexenio tras sexenio sin que el gobernador en turno tomara en el toro por los cuernos; finalmente Martín Orozco Sandoval lo hizo y fue más allá, al lograr que se plasmara en documentos los compromisos de inversión y fechas de arranque y conclusión, con lo que dejó de ser un sueño para ser algo real.

De manera muy especial reviste relevancia especial para los habitantes de la zona oriente de la ciudad, que a lo largo de varios quinquenios han tenido que sufrir el paso de las pesadas unidades por el tercer anillo, el cual, debido a lo accidentado del lugar (al crearse los fraccionamientos sobre lo que fue el lomerío) genera ascensos y descensos muy prolongados que obligan a los conductores a imprimir mayor velocidad en la subida y que muchas veces no logran controlar en la bajada, por lo que han sido innumerables los accidentes con resultados fatales. Además, por las prisas que traen por cruzar la ciudad en ocasiones lo logran desaceleran y esto lleva a que, incluso sobre el tercer anillo, se susciten percances.

Por su parte, el libramiento les asegura a los transportistas mantener un ritmo de tránsito tanto al norte como al sur, ya que no tendrán que meterse entre el tráfico citadino, que es lo que sin duda les causa mayor estrés.

A decir verdad será uno de sus principales legados que deje Orozco Sandoval, por todo lo que representa para la ciudad, el estado y la región y que obliga a otras entidades a trabajar sobre el mismo esquema para hacer del país un movimiento carretero de primer orden.

La concesionaria tendrá el derecho de aprovechamiento por espacio de 30 años y se comprometió a cumplir los tiempos fijados en el convenio suscrito en palacio de gobierno, haciéndole de su conocimiento que habrá sanciones de 70 mil pesos por cada día de retraso, tanto en la construcción como en la rehabilitación del libramiento.

Un punto igual de importante que se abordó en la firma fue que la concesionaria se obliga a un pago inicial de 220.1 millones de peso, este próximo 21 de agosto, de acuerdo a las reglas previstas, recursos que se canalizarán a obra pública y sector salud, informó Orozco Sandoval, con lo que antes del comienzo de la obra se tendrá los primeros beneficios.

¡Participa con tu opinión!