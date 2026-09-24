Con una inversión de 70 millones de pesos, dividida en partes iguales entre el Gobierno del Estado y la Federación, en octubre iniciará la rehabilitación del colector en el Infonavit Ojo de Agua, tras sufrir colapsos debido al deterioro de su infraestructura, que tiene más de 30 años de antigüedad.

El director del Instituto del Agua del Estado (Inagua), Noel Mata Atilano, informó que los trabajos tendrán una duración aproximada de seis meses. El proyecto abarca 240 metros lineales mediante la construcción de un cajón de concreto de 5 por 5 metros, que sustituirá la antigua tubería de lámina corrugada de 5 metros de diámetro, deteriorada por la humedad y el uso continuo.

Explicó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se encuentra en proceso de emitir el permiso de construcción correspondiente, mientras se afina el fallo de la licitación para el arranque de los trabajos.

La intervención presenta un alto grado de dificultad técnica, ya que el flujo de agua actual no puede ser desviado durante las maniobras. Esta condición obliga al equipo de construcción a laborar directamente sobre el escurrimiento permanente, aplicando estrictos controles operativos y de seguridad para avanzar en la sustitución de la infraestructura sin interrumpir el paso del agua.

Además de corregir las zonas colapsadas, la intervención contempla reparar dos cruces viales de acceso a fraccionamientos en la zona del Infonavit Ojo de Agua, a fin de garantizar un tránsito seguro. Al concluir los trabajos, el área será rellenada y nivelada para que el gobierno municipal proceda a la recuperación de los espacios públicos y parques.