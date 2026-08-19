Integrantes del Movimiento Nacional de Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad y Pemex se manifestaron frente al Congreso del Estado para solicitar a los legisladores su respaldo a la demanda de eliminar la aplicación retroactiva de disposiciones relacionadas con el artículo 127 constitucional y garantizar el respeto a sus derechos de jubilación.

Encabezados por el representante estatal del movimiento, Gerardo Espinoza Gelth, los manifestantes señalaron que sus pensiones fueron establecidas después de cumplir con los requisitos laborales correspondientes y formalizadas mediante convenios aprobados por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Por ello, solicitaron que cualquier modificación legal tenga efectos únicamente hacia el futuro y no afecte prestaciones previamente reconocidas.

El movimiento sostuvo que una disposición estableció inicialmente para determinadas jubilaciones un límite equivalente al 50% de la remuneración de la presidenta de la República.

De acuerdo con sus integrantes, tras las movilizaciones realizadas en el ámbito nacional se anunció una iniciativa para elevar ese porcentaje al 100%, aunque señalaron que su principal demanda continúa siendo eliminar la retroactividad.

En Aguascalientes, los representantes del colectivo informaron que previamente sostuvieron reuniones con las bancadas de Morena y del PAN, además de solicitar un diálogo con las demás fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado.

El movimiento asegura tener presencia en las 32 entidades del país y haber reunido a más de 5 mil personas en una manifestación realizada el 24 de mayo en la Ciudad de México. Sus integrantes también trabajan en la conformación de una asociación civil para dar continuidad a sus acciones.