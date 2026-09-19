Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad se manifestaron frente al Congreso del Estado para entregar un pronunciamiento, los resultados de una consulta ciudadana y una propuesta de iniciativa ciudadana con la que solicitan la eliminación de la retroactividad incorporada al artículo 127 constitucional.

Gerardo Espinosa Gelth, delegado en Aguascalientes de la Alianza Nacional de Jubilados de la CFE, señaló que su principal preocupación deriva de la incorporación, el pasado 10 de abril, de un segundo artículo transitorio al artículo 127 constitucional, disposición que, desde su perspectiva, afecta derechos que los trabajadores consideran adquiridos. Indicó que en Aguascalientes alrededor de 200 jubilados se encontrarían afectados por esta situación y que algunos han registrado reducciones superiores al 60% en sus percepciones, además del desconocimiento de convenios jubilatorios previamente establecidos.

Explicó que la protesta no tiene como único objetivo recuperar los montos de las jubilaciones, sino evitar que permanezca en la Constitución una disposición que, según los trabajadores, podría afectar otros derechos adquiridos de la población. Por ello, buscan establecer un diálogo con legisladores federales y locales para presentar sus argumentos y solicitar modificaciones al marco constitucional.

Señaló que el movimiento también permanece atento a una posible modificación al artículo 127 anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Agregó que el Gobierno Federal realizó un ajuste al tope de las jubilaciones, aunque consideró que esta medida no atiende el planteamiento central de los trabajadores.

Finalmente, informó que continuarán impulsando la iniciativa ciudadana, el diálogo con legisladores y las manifestaciones. Además, prevén reuniones con empresarios, industriales, constructores y representantes de universidades para ampliar la discusión sobre la certeza jurídica y los posibles efectos de la reforma.