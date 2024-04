Jubilados apoyan paro de la CNTE

La Coalición Estatal de Jubilados y Pensionados del ISSSTE, liderada por María de Jesús Rangel Velázquez, expresó su respaldo total al paro nacional convocado por la CNTE, que exige pensiones dignas, un aumento salarial para el personal activo y la derogación de la Reforma Educativa implementada durante la presidencia de Enrique Peña Nieto.

Rangel Velázquez destacó la importancia de modificar el Artículo 3º de la Constitución para asegurar que los maestros reciban sus pagos conforme al artículo 123, sin ser considerados una excepción laboral. También subrayó la necesidad de anular la ley del ISSSTE de 2007, que perjudica a los jubilados, y de eliminar la Unidad de Medida y Actualización (UMA) aplicada a los pensionados.

La líder sindical criticó que las propuestas recientes del presidente en materia de pensiones no beneficien a los jubilados actuales, e hizo un llamado a los diputados federales para que atiendan esta problemática.

El llamamiento a la movilización nacional ha encontrado eco entre jubilados y activistas del Magisterio en diversas partes del país, con manifestaciones significativas en Zacatecas y la Ciudad de México. Se instó a los maestros de Aguascalientes a sumarse a las demandas del Magisterio a nivel nacional, que incluyen mejoras en los servicios del ISSSTE y aumentos salariales tanto para activos como para jubilados.

Finalmente, la coalición instó a los maestros a organizarse de manera independiente y a no depender exclusivamente de las estructuras sindicales, las cuales, según señalan, no defienden de manera efectiva sus derechos laborales.