Jubilados alertan sobre el Fondo de Pensiones

La Coalición Estatal de Jubilados y Pensionados, representada por María de Jesús Rangel Velázquez, calificó como riesgoso y preocupante el nuevo Fondo de Pensiones del Bienestar aprobado por el Gobierno Federal. La representante de la coalición destacó que, si bien el fondo tiene como objetivo complementar las pensiones más bajas, está limitado a quienes están en el régimen de cuentas individuales. Esto excluye a una gran parte de los trabajadores, como los maestros en el régimen décimo transitorio de pensiones del ISSSTE.

«Se olvidaron de nosotros», lamentó Rangel Velázquez. Además, señaló que el fondo se alimentará de las aportaciones de los trabajadores mayores de 70 años que no han reclamado sus pensiones, lo cual no beneficia a la mayoría de los jubilados.

También expresó su preocupación por la dependencia del fondo de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), calificándolas como entidades privatizadoras y de negocio. Resaltó el riesgo de que los fondos de trabajadores mayores de 70 años se transfieran al nuevo fondo sin garantía de protección legal.

Además, Rangel Velázquez enfatizó que la medida no aborda las necesidades de los trabajadores jubilados y pensionados que ganan más de 16 mil 700 pesos, quienes podrían no beneficiarse del fondo.

Ante este escenario, la Coalición Estatal de Jubilados y Pensionados planea realizar foros de análisis y reuniones informativas para informar a sus miembros sobre las implicaciones del nuevo fondo. También hacen un llamado a los sindicatos para exigir una reforma integral que proteja los derechos de todos los trabajadores jubilados y pensionados.