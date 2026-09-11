Cuatro jóvenes de Aguascalientes que forman parte de la primera generación de AvantgardPioneers viajarán el próximo 16 de noviembre a Osaka, Japón, para desarrollar durante seis semanas proyectos tecnológicos enfocados en atender problemas concretos de la entidad, como la acumulación de basura en las calles, la inseguridad que enfrentan las mujeres y el desarrollo aeroespacial.

En rueda de prensa, Héctor Vargas Enríquez, fundador de Avantgard Robotics México, explicó que la iniciativa surgió ante la brecha existente entre la formación académica, el desarrollo tecnológico y las necesidades de la industria, debido a la rapidez con la que evolucionan las nuevas tecnologías. Los seleccionados son Hiram Vázquez Pérez y Patricio Romo Romero, de la Universidad Politécnica de Aguascalientes; Fátima Ferraes de Ríos, de la Universidad Panamericana, y Jorge Alberto Monroy, de 14 años, estudiante de preparatoria del TecMilenio.

Vázquez Pérez y Romo Romero desarrollan un sistema de drones que recorrerá las calles para detectar y recoger basura, con la intención de hacer más eficiente la limpieza urbana mediante el uso de tecnología. Fátima Ferraes de Ríos trabaja en el diseño de una pulsera o accesorio de uso cotidiano que permita a las mujeres solicitar ayuda de manera discreta ante situaciones de acoso o violencia, mientras que Jorge Alberto Monroy desarrolla proyectos relacionados con el sector aeroespacial y participa en el Centro Aeronáutico Espacial Hidrocálido.

Vargas Enríquez aclaró que las becas son financiadas con recursos propios de la empresa y buscan que los participantes regresen a México para continuar sus proyectos y convertirlos posteriormente en startups o empresas, como una estrategia para contribuir a reducir la fuga de talento. Asimismo, estimó que el país enfrenta un rezago de aproximadamente cuatro o cinco generaciones en materia educativa y tecnológica, por lo que planteó la necesidad de actualizar la formación desde los niveles básicos.