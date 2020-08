Ante los desafíos de nuestro tiempo no se dejen dominar por la incertidumbre y el miedo, no se dejen manipular por nadie, asuman la capacidad de ser compasivos, de pensar críticamente ante las propuestas que se les presentan; tomen las decisiones que busquen el bien común y no sólo el provecho de pocos, recomendó a los jóvenes el P. Rogelio Pedroza González.

“De las épocas pasadas tomen lo bueno y dejen pasar lo que no sea necesario, que su luz sea la verdad y la justicia, no las ideas de un individuo; mantengan su conciencia sana, no se dejen corromper, no se dejen robar sus sueños de perfecta alegría por servir a hombres que sólo se buscan a sí mismos y que los tirarán a ustedes como basura cuando los acaben de consumir hasta el último suspiro, no vendan su libertad por un puñado de pesos”.

Asimismo, dijo que la vida vale más que el oro y la plata y la libertad más que los “likes” de las redes sociales, por lo que no hay que dejarse atrapar por la inmediatez, agregó al ponderar el mensaje que en este sentido emitió ayer el obispo auxiliar de Monterrey y responsable de la Dimensión Episcopal de Pastoral de Adolescentes y Jóvenes, Juan Armando Pérez Talamantes.

Hizo hincapié en que para abrazar el futuro con esperanza tenemos que abrazar la cruz del presente, no podemos negar los grandes desafíos que tenemos ante nosotros.

“Esta crisis aún está lejos de terminar; en medio del confinamiento voluntario, compartamos la fe, también en el aislamiento han florecido civilizaciones”, repuso.

De igual modo, comentó que es importante reconocer, optar y promover el bien para todo ser humano, buscar la verdad y ser fieles a ella, ser justos y generar justicia a nuestro alrededor, servir a nuestros hermanos, tomar la iniciativa para atendernos unos a otros, compartir, promover la reconciliación entre todos, perdonar a quienes te hagan el mal.

Los jóvenes tienen el reto de construir un mundo mejor para todos; “los adolescentes y jóvenes católicos quieren recordar el pasado con agradecimiento, vivir el presente con pasión y abrazar el futuro con esperanza”, repuso.

¡Participa con tu opinión!